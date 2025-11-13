獨／北市敦南副所長私查情敵個資　警局火速拔官移送5萬交保

▲大安警分局前敦南所鄭姓副所長經調查後裁定5萬元交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

北市警大安分局驚傳副所長違規調取民眾個資風紀案件！今年大安分局督察組進行內部警用系統查詢稽核作業時，赫然發現該分局所屬最繁重的敦化南路派出所，竟出現異常查詢紀錄，經督察人員深入追查，發現是當時的鄭姓副所長使用警用系統查詢特定民眾個資，追查發現鄭姓副所長未有後續行政、刑案調查的偵辦紀錄，據此認定涉嫌違法查詢民眾個資，經分局展開自清自檢程序並偵訊後，依涉犯個資法、洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。



當時台北地檢署檢察官指揮警政署政風室、警察局政風室及大安分局督察組偵辦鄭員疑涉違反洩密、個人資料保護法等案，在今年3日12時許持台北地院搜索票，到鄭員調任的警備隊、昔任派出所、住處執行搜索並查扣繫案證物，經檢察官訊後鄭姓員警裁定新台幣5萬元交保、無辜接受鄭員指令代查特定人士個資的敦南所鄧姓警員則無保請回，大安分局強調：將深入追查是否有其他員警涉案，另視涉案情節給以最嚴厲之行政處分，並追究相關人員考核監督不周之責。

北檢分案後展開調查，發現鄭員（55歲）所查個資屬特定民眾，但這些被查詢者並未涉及刑案或行政違規，鄭員接受督察人員約談時，辯稱是幫友人查詢個資，大安分局火速經召開人評會，今年4月拔除鄭員敦南所副所長職務，改調警備隊服勤。

但檢警調查後發現鄭員疑因想掌握情敵行蹤才擅查個資，經檢察官複訊後認為鄭員思慮未周、且到案後坦承犯行，複訊後認定涉犯個資法、洩密等罪嫌諭知5萬元交保；大安警方表示本案係分局自清自檢，絕無護短，並允諾加強內部教育管理，鄭員日前黯然申請調離大安分局。

