3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

11月Pixel Drop登場！AI通知摘要、全新主題包一次看

▲▼11月Pixel Drop。（圖／Google）

▲11月Pixel Drop。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google 今（11）月正式推出最新一波 Pixel Feature Drop 更新，帶來多項 AI 與實用功能，包括 Google Messages 全新「Remix」影像編輯工具、AI 通知摘要、詐騙訊息警示，以及與電影《魔法壞女巫》合作的主題包，強化 Pixel 系列的整體使用體驗。

根據 Google 官方部落格公告，本次更新涵蓋 Pixel 6 至 Pixel 10 Pro 等多款裝置，並同步擴展多項功能至英國、澳洲、日本等市場。更新內容包含影像生成、通知整理、地圖省電模式等多項 AI 應用，顯示 Google 正持續推進「Gemini Nano」模型在行動端的落地。

▲▼11月Pixel Drop。（圖／Google）

首項亮點為 Google 訊息的「Remix」功能，用戶可直接在聊天中重新生成或編輯任意照片，支援跨平台顯示。此功能以 Google 自研影像模型「Nano Banana」為基礎，用戶與其他 Android 使用者甚至能在同一張照片上互相「二創」，無需離開訊息介面。

另一重點是 AI 驅動的「通知摘要」功能，系統能自動整理多則對話，協助使用者快速掌握群組訊息重點；預計 12 月起還將新增通知分類與靜音管理，減少干擾。美國地區 Pixel 6 以上機型則新增「詐騙警示」機制，可自動辨識可疑訊息並標示「可能為詐騙」，提升資安防護。

▲▼11月Pixel Drop。（圖／Google）

此外，Pixel 新增《魔法壞女巫．第二部》主題包，內含桌布、圖示、系統音效與 GIF，分為「For Good」、「Glinda」與「Elphaba」三種風格。Google Photos 亦新增個人化修圖指令，用戶可要求 AI 移除墨鏡、打開眼睛或修正笑容；Maps 則加入「省電導航模式」，延長續航時間達四小時。

更新同時擴大「通話筆記（Call Notes）」與「詐騙通話偵測」等 AI 功能至更多市場，包括英國、愛爾蘭、加拿大、澳洲與日本。Google 指出，這些新功能皆採用最新「Private AI Compute」雲端隱私運算技術，確保處理速度與個資安全並重。

11/10 全台詐欺最新數據

471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

