質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

▲民進黨立委林楚茵。（圖／攝影中心攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委林楚茵日前質詢時指國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶，但有媒體社論批評，林此舉是把責任全推給對岸的認知作戰，這才是「此地無銀三百兩」。對此，林楚茵反擊，不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊「揭露真相」的人，這套路是不是很熟悉？這才是「此地無銀三百兩」，也是「一魚兩吃」，一來揭露中共認知作戰手法，二來也釣出中共在地協⼒者的協同作為。

「到底是誰此地無銀三百兩？」民進黨立委林楚茵今表示，她被《聯合報》指控要求國防部揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，是「此地無銀三百兩」，她今天就整理出報告內容公布出來，讓更多人知道中國的認知作戰到底多嚴重，害怕真相被揭露的媒體，又是多認真幫中共洗地。

林楚茵說，《聯合報》不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊「揭露真相」的人，這套路是不是很熟悉？就像聯手國民黨立委王鴻薇一樣，栽贓抹黑政敵還聯手製造假新聞一樣，這才是「此地無銀三百兩」。

林楚茵表示，根據國防部書面報告內容，證實她在10月20日國防外交委員會的質詢外，真相數字更為驚人，自海鯤艦下水以來，中共針對性的爭議訊息「超過2萬則」，而中共攻擊手法歸納為五大論述主軸。

第一，質疑「經費浪費與貪汙」（佔51.91%）。林楚茵說，這正是她在質詢中提到，中共刻意渲染「造價高、效能低」的印象，報告證實中共散播「500億元潛艦潛不下，錢進了誰口袋？」等貼文煽動不滿情緒，並稱「浪費血汗錢」、「詐騙錢坑」等論述。

第二，質疑「技術與品質缺陷」（佔37.08%），林楚茵說，這也呼應了質詢的重點，報告證實，中共炒作「艇體外殼凹陷變形」、「浮不起來」等謠言。第三，質疑這是「政治宣傳工具」（佔9.53%），報告指出，中共指控潛艦是「選前硬湊政績」、「大內宣」，意圖削弱民眾對政府國防施政的信任。

第四，質疑「實戰價值低下」（佔1.17%），林楚茵表示，國防部報告指出，輿論嘲諷海鯤軍艦只是「模型艦」、「玩具艦」，稱其「不堪一擊」，藉此打擊我軍民信心。第五，質疑「潛艦自製率低」（佔0.30%），報告揭露，中共強調我國潛艦自製率僅約40%，質疑台灣「只是造了一個殼子」，藉此貶低國防自主的意義。

林楚茵說，國防部的書面報告更點明，攻擊來源主要來自中共官媒、網路輿論，並透過「在地協力者」傳播。而《聯合報》的這篇評論，完美示範了什麼叫「在地協力者」：通篇不談中共發動2萬多則攻擊的事實，反而學著中共官媒的論調，拿「福建艦」來貶低海鯤號，這不就是在呼應中共「實戰價值低下」的認知作戰嗎？

林楚茵表示，面對敵人，必須先「辨識威脅」才能「反制威脅」，這也是她身為國防外交委員在立法院要求國防部提出報告的主因，沒想到竟讓《聯合報》發專文批判，這也是「一魚兩吃」，一來揭露中共認知作戰手法，二來釣出中共在地協力者的協同作為，「這不是楚茵的三百兩，是中共與協力者們的共舞示範此地無銀三百兩」。