2013年豐田86喊價52次12.2萬成交　卦山法拍市集為國庫入帳千萬

▲豐田轎跑車喊價55次才落槌成交。（圖／行政執行署彰化分署提供）

記者高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署今日在南投市中興新村舉辦「卦山法拍市集」，聯合拍賣動產及不動產，單場所得價金達 1191萬5140元，其中一台豐田86轎跑車經55次激烈喊價後才賣出，成果豐碩。

本次法拍市集在中興新村南投行政執行官辦公室登場，現場除價高者得標的汽車、挖土機等競價標的，還提供許多經濟實惠的物件，依據標價出售，如馳名國際的臺灣高山茶茶葉、國際大廠生產物美價廉的襪子等，一開賣就吸引民眾搶購，現場氣氛熱絡。

今天拍賣會的「黑馬」物件則是2013年出廠、排氣量1998c.c.的豐田86轎跑車，因操控性能仍維持優異，多組買家頻頻出價、展現出志在必得的決心，最後拍賣官一槌定音、以12萬2000元拍定，全場也爆出熱烈掌聲。

彰化分署指出，本次變賣物品不僅讓民眾以合理價格購得所需，也充實國庫達上千萬元，更協助彰化與南投地檢署清理贓物庫中的沒收物品，讓資源得以有效充分利用；拍變賣所得價金將用來協助義務人清理積欠稅費，協助弱勢義務人度過難關，「麻煩小天使協會」也同場舉辦公益義賣，讓民眾逛法拍市集時順便購物做愛心。

現場另集結南投地方法院、南投地檢署、國稅局、地方稅務局、監理站、榮民服務處及地政事務所等多個機關，與民眾交流傳授最新的詐騙手法與防範之道；對法拍有興趣的民眾，未來可密切關注彰化分署臉書、IG（帳號：chymoj168）或官方網站。