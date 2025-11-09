　
社會 社會焦點 保障人權

人夫偷錄女客性影像逼當奴隸　威脅「叫你脫褲子也得脫」慘了

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲人夫疑與女性友人發生感情爭執，竟威脅散布私自偷拍的性影像，逼對方發生關係...（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市已婚人夫「阿元」（化名）是機車行老闆，因修車而結識女子「小晴」（化名），但之後兩人愈走愈近，他竟偷偷在女方租屋處裝設監視器。後來，阿元發現小晴帶人回家發生關係，氣得威脅要散布影像，還逼女方聽他擺布、多次發生關係，甚至把影片給朋友看。新北地院審理後，判處1年2個月徒刑，且須民事賠償25萬元，仍可上訴。

根據判決書，阿元2023年5月私自在小晴蘆洲的租屋處安裝監視器，偷錄女方的日常生活及隱私部位，還將影像存於手機。某天，阿元在小晴垃圾桶發現使用過的保險套，竟用性影像威脅女方：「如果不聽我的話，就要散布性影像，讓你沒朋友、沒有工作、要毀了你的人生」、「我要你做什麼，你就要給我做什麼，妳不要讓我不開心，我直接給妳翻掉都沒關係。」

阿元還恐嚇小晴：「我要玩你，叫你脫褲子，你也得脫」、「妳就算把錢還完了，我也可以很不守信用，繼續把這條繼續把著，你這輩子就完了，我跟你講」、「不要開心太早，不要想要脫離我」、「要玩你，我鬼點子還很多」。

同年11月14日，阿元在IG發限動表示，「毀三觀的事情不是要我爆料」、「這2天我就開始散發這些事情了」、「我爆下去這下去絕對是山崩了，爆下去，看誰幫你」，隨後將性影像傳給朋友觀賞。小晴身心害怕，也擔心事情鬧大，於是報警，並向法院求償70萬元的精神撫慰金。

新北地院審理時，法官依據警方搜索扣得的手機、對話紀錄及小晴說法，依無故攝錄他人性影像、恐嚇等罪判刑1年2個月。民事部分，法官也認定阿元對小晴的自由權與人格權造成重大侵害，近日判決須賠償25萬元精神慰撫金，刑、民事均可上訴。

11/06 全台詐欺最新數據

ET快訊
今晚變天！　鳳凰「共伴效應」最劇時間曝
快訊／曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相
鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

