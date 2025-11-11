黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

▲白營有議員參選人直指黃國昌（中）只顧他想提名的新北四大金釵，並自嘲外縣市的參選人「需要找國際救援組織來幫忙！」（圖／鏡週刊提供，下同）

陷養狗仔偷拍政敵風暴的民眾黨主席黃國昌，受限於白營2年條款規定，距卸任立委倒數不到3個月，此後將是「陽春主席」，隨之而來的3大困境也逐一浮現。對於黃國昌的選舉布局，白營基層也有不滿，多名有意角逐明年底縣市議員的白營參選人告訴本刊，昌被爆指揮狗仔後，反激起小草凝聚力，但是選舉要當選不能只靠小草，近期在掃街過程中，常遇到不少基層民眾對著他們大罵黃國昌「養狗仔」，讓他們無以回應，可見狗仔事件確實激化基層民眾對昌的仇恨值，「坦白講，我現在都不知道找昌來站台是加分還是扣分！」

「我們現在都私下笑說，需要找國際救援組織來幫忙！」一名非新北市的白營議員參選人說，昌接任主席後，重心都放在新北市，「他只顧想提名的4大金釵（周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇）」，其他縣市都是「爹不疼、娘不愛」，資源也明顯少很多，甚至有參選人直接反問本刊記者：「他的4大金釵辦活動，錢到底都哪裡來的？」

另有北市尋求連任的議員私下向友人憂心說道，黨目前看起來沒有心思要提名台北市長候選人，但北市是柯文哲執政8年的根據地，推不出母雞，無疑等於棄守柯過去辛苦經營的地盤。

▲侯友宜（右）日前在活動上與黃國昌（左）同框，被問到昌狗仔風波，侯直言「當事人都要主動說明、接受檢驗」。

「淡水河以南他都沒在管好嗎！」一名黨中央委員則用誇飾法告訴本刊，他接觸一些中南部選民「都不喜歡黃國昌」，遇到不少民眾都批昌「不好好講話，每次都用憤怒的眼神在回應問題」，甚至有人對著他罵昌是「來民眾黨蹭光環的，都沒替黨建設什麼，只顧自己的政治利益」。

該委員並說，許多黨內想爭取明年提名的人私下對昌有很多意見，但敢怒不敢言，每次開會也都不太敢發表「異」見，「因為提名權握在黃主席手上」。



