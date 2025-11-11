　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

白營有議員參選人直指黃國昌（中）只顧他想提名的新北四大金釵，並自嘲外縣市的參選人「需要找國際救援組織來幫忙！」（鏡報董孟航）

▲白營有議員參選人直指黃國昌（中）只顧他想提名的新北四大金釵，並自嘲外縣市的參選人「需要找國際救援組織來幫忙！」（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陷養狗仔偷拍政敵風暴的民眾黨主席黃國昌，受限於白營2年條款規定，距卸任立委倒數不到3個月，此後將是「陽春主席」，隨之而來的3大困境也逐一浮現。對於黃國昌的選舉布局，白營基層也有不滿，多名有意角逐明年底縣市議員的白營參選人告訴本刊，昌被爆指揮狗仔後，反激起小草凝聚力，但是選舉要當選不能只靠小草，近期在掃街過程中，常遇到不少基層民眾對著他們大罵黃國昌「養狗仔」，讓他們無以回應，可見狗仔事件確實激化基層民眾對昌的仇恨值，「坦白講，我現在都不知道找昌來站台是加分還是扣分！」

「我們現在都私下笑說，需要找國際救援組織來幫忙！」一名非新北市的白營議員參選人說，昌接任主席後，重心都放在新北市，「他只顧想提名的4大金釵（周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇）」，其他縣市都是「爹不疼、娘不愛」，資源也明顯少很多，甚至有參選人直接反問本刊記者：「他的4大金釵辦活動，錢到底都哪裡來的？」

另有北市尋求連任的議員私下向友人憂心說道，黨目前看起來沒有心思要提名台北市長候選人，但北市是柯文哲執政8年的根據地，推不出母雞，無疑等於棄守柯過去辛苦經營的地盤。

侯友宜（右）日前在活動上與黃國昌（左）同框，被問到昌狗仔風波，侯直言「當事人都要主動說明、接受檢驗」。（新北市新聞局提供）

▲侯友宜（右）日前在活動上與黃國昌（左）同框，被問到昌狗仔風波，侯直言「當事人都要主動說明、接受檢驗」。

「淡水河以南他都沒在管好嗎！」一名黨中央委員則用誇飾法告訴本刊，他接觸一些中南部選民「都不喜歡黃國昌」，遇到不少民眾都批昌「不好好講話，每次都用憤怒的眼神在回應問題」，甚至有人對著他罵昌是「來民眾黨蹭光環的，都沒替黨建設什麼，只顧自己的政治利益」。

該委員並說，許多黨內想爭取明年提名的人私下對昌有很多意見，但敢怒不敢言，每次開會也都不太敢發表「異」見，「因為提名權握在黃主席手上」。


更多鏡週刊報導
黃國昌主席困境／卸任立委倒數不到3個月　黃國昌陽春主席陷3困境
黃國昌主席困境1／柯家人有微詞關係生變？　「柯昌互動」關鍵檢驗點曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大漲310點！　台積電漲20元
「穿心颱」鳳凰轉彎　美日最新預測曝
快訊／鳳凰減弱為輕颱　陸警範圍擴大至4縣市
LIVE／鳳凰陸警「高屏警戒」　氣象署最新說明
美媒點名洋基最有機會簽下今井達也　大都會也加入競逐行列
快訊／小馬爆吸金　律師聲明反擊：哥哥索討鉅款
鳳凰颱風最新「雷達回波」圖　鄭明典點頭說好現象
鳳凰將成「穿心颱」登陸　最新路徑各國一致了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

彰濱水上光電板火災「老鼠咬的」　白委籲詳查：別推給動物

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

傳谷立言本周會鄭麗文　AIT：持續與各黨領袖對話

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

港務公司邀請兩大郵輪來台踩線　爭取高經濟效益的外籍旅客來台

快訊／鳳凰颱風來襲　北市士林北投這「12里」停止上班上課

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

彰濱水上光電板火災「老鼠咬的」　白委籲詳查：別推給動物

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

傳谷立言本周會鄭麗文　AIT：持續與各黨領袖對話

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

港務公司邀請兩大郵輪來台踩線　爭取高經濟效益的外籍旅客來台

快訊／鳳凰颱風來襲　北市士林北投這「12里」停止上班上課

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

無視禁制令！颱風天「執意出港」回收漁具　台南將軍籍漁船遭開罰

「發呆」才不是無用的偷懶！自律神經權威：能提升工作效率

控夫帶小三回家玩4小時　妻「太愛他心軟沒拍照」吞敗訴

台積電漲20元至1495　台股開盤大漲310點站回28100

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

紅雀潛力股林振瑋3局5K無失分　榮獲秋季聯盟單週最佳投手

鳳凰颱風襲台！北投立農公園大樹遭強風吹斷　倒向民宅窗外

防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

政治熱門新聞

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

快訊／北市士林北投這「12里」停止上班上課

快訊／鳳凰颱風進逼　新北僅烏來、瑞芳等7區停班停課

傳谷立言將與鄭麗文會談　AIT低調回應

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

港務公司邀請兩大郵輪來台踩線　爭取高經濟效益的外籍旅客來台

新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

搶普發1萬商機　北市消費滿200元月月抽台積電股票

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

快訊／鳳凰陸警還會擴大　最新路徑曝

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面