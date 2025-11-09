當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女高中生20次判3年

▲宜蘭知名武術教練遭爆1個月內猥褻2名女高中生20次，遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭縣知名林姓教練指導縣內各級學校武術選手，培育出不少國手，卻爆出在武術館內猥褻2名女高中生高達20次，且多在眾目睽睽之下，以按摩之名碰觸女學生，甚至不管周遭還有許多人在練習，蓋條毛巾就把手伸進女學生的褲管內撫摸，行徑相當囂張。全案經宜蘭地院審理，法官依林犯2個成年人故意對少年犯因教育、訓練關係受自己監督之人，利用權勢及機會為猥褻罪，合併處3年徒刑。

據了解，林男在宜蘭某縣立中學當體育老師約20年，課餘時間義務指導宜蘭縣內各級學校武術選手，同時還是宜蘭縣體育會第22屆國術、武術委員會總幹事、中華民國武術總會第16屆理事等，在武術界相當知名，然而林男卻趁在武術館指導2名17歲女學生時，在電腦桌前、散打沙包場地、擂台區對她們伸狼爪。

判決指出，林男於去年3月19日至4月9日間，在宜蘭縣立武術館暨體操館3樓內，藉口幫女學生A女按摩放鬆，要求她趴在墊子上，隔著褲子或將手伸進褲管內按壓私處，長達好幾分鐘，接著又指示A女改為躺姿，將手伸入內衣摸胸達數分鐘之久，共猥褻15次。同期間，林男也以相同手法，在館內猥褻B女5次。

A女和B女害怕林男權勢隱忍，直到同月10日，確認彼此都遭林男猥褻，隔日一起向另名劉姓教練哭訴，劉姓教練連忙通報權責單位，檢方調查後，林男被依涉妨害性自主罪起訴。

▼受害者回憶案情時仍相當崩潰。（示意圖／pixabay）

庭審時，林男只承認幫學生按摩，否認對她們猥褻，辯稱武術館到處都是鏡子和監視器，按摩時與其他人的距離，大概是法庭的距離這麼大，在現場人多、距離又近的情況下，他無法預料誰會轉過來看，又怎麼可能在這種情況下猥褻2女好幾分鐘，希望法官判他無罪。

不過A女哭著證稱，當時人很多，但大家都在訓練，她因腰部受傷，林男把她帶去治療，她不敢拒絕，因為林男是總教練，在武術圈的名氣很厲害，權威很大，教過的學生也有人成為奧運選手，而且又要比賽了，她怕講出來，對她的武術成績有不好的影響。

A女說，林男幫她治療時是在角落，按私密處時會用毛巾蓋著，摸胸部則沒有蓋毛巾。她有把這件事記在手機備忘錄，記的次數共15次。事發後她不敢去學校，甚至不敢走出家門，每次洗澡的時候都覺得自己很髒。

B女也證稱，她一開始因膝蓋受傷，林男幫她按摩，後來每次練習結束林男都會過來，變成默認結束後她需要按摩。有次林男直接拿了一個地墊放在散打區的沙包底下，讓她趴著按摩時，將手伸到褲管內碰到她私密處，當時正好有人拿手機拍她，有被林制止說不要拍。

B女表示，林男幫她按摩會從膝蓋順勢按到私密處，時間約是10分鐘以上，有幾次旁邊都有很多休息的學生在，但她不知道要怎麼說出口，也怕說了會被林男逐出團隊，儘管她曾提醒「教練，你的手可能要下來一點喔」，林男也會說好好好，但接下來仍會有不當碰觸，也因為林男是教練，她會擔心的想「不知道是不是不小心？」訓練時也有看過林男幫別人按摩1、2次，對象都是女生。

B女說，最後1次發生在國中母校校慶，中午林男找她聊天一起走，靠很近一直碰她肩膀，接著將她單獨帶到訓練場，說要幫她用精油按摩，她不好意思拒絕只能說好，趴下時遭林男跨坐在身上，全程緊貼臀部按摩，甚至掀開衣服、解開內衣摸到胸部，她流淚表示「當時已經真的不知道怎麼辦」，而當天晚上6點她進行自主訓練，又被林男雙手拍腰，嘴上講著一些鼓勵的話，讓她覺得很不舒服。

法官認為，林男和A女、B女為師生關係，明知道兩人都未滿18歲，仍為了逞自己的淫慾對兩人猥褻，犯後更沒有和兩人和解並賠償損害，顯然毫無悔意，犯後態度不佳，依林男犯2個成年人故意對少年犯因教育、訓練關係受自己監督之人，利用權勢及機會為猥褻罪，合併處3年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。