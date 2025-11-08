　
地方 地方焦點

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日　270桌平安宴逾2千人祝壽

▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，邀集全國各地信眾返廟上香祝壽祈福，當日中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。

▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農曆9月19日（11月8日）為觀世音菩薩出家紀念日，台南安平觀音亭於中午席開270桌的素食平安宴，民政局長姜淋煌代表黃偉哲市長前往與信眾一同向觀音佛祖祝壽，姜淋煌局長說，願大家能學習觀世音菩薩救苦、救難的慈悲之心，社會就會一片安祥、和諧。台南市議員盧崑福、黃麗招及立委陳亭妃與多位市議員秘書均到場祝壽。

▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀音亭主委顏東賢表示，觀音亭於30多年前，每年農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日、6月19日的觀世音菩薩得道成佛紀念日與9月19日的觀世音菩薩出家紀念日等，均會辦理觀世音菩薩素食平安宴，辦理這些平安宴最主要讓大家來感受觀音的慈悲之心，並將此心散播出去。

▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

顏東賢主委表示，今年觀音佛誕由多位法師主法誦經，祈願風調雨順、民安物阜，並藉由觀世音菩薩大慈大悲、聞聲救苦的精神，為信眾消災解厄。平安宴則凝聚鄉親與信眾的虔誠之心，展現安平觀音亭長年護持地方、關懷社會的信仰力量。

▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平觀音亭主祀觀世音菩薩，係台南安平地區的重要地方信仰中心，有關觀音亭的各項活動均會受到地方重視，因此8日中午的佛誕平安宴，安平地區的宗教團體與公務單位均派代表出席，有台南市靜宗學會、安平開台天后宮、安平區公所、市警第四分局、台南區漁會、安平國中…等到場共襄盛舉。而來自全國各地的信眾，亦專程前往安平觀音亭向觀音佛祖上香祝壽，讓安平觀音亭近日信眾絡繹不絕，熱鬧滾滾。

▲農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，台南市安平觀音亭於11月8日舉辦盛大法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴開270桌，逾2千多人與會祝壽，場面熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日　270桌平安宴逾2千人祝壽

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日　270桌平安宴逾2千人祝壽

