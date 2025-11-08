豬肉解禁！賴清德喜吃「滿漢大餐」　籲國人一起守護台灣豬

▲總統賴清德吃豬肉挺豬農。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，在經過15天的禁運禁宰後，總算在6日開始陸續解封。總統賴清德今（8日）在臉書分享大啖豬肉美食的影片，桌上擺了控肉飯、大腸麵線、肉圓、豬血湯、貢丸湯等，笑稱眼前這桌就是滿漢全席。賴提到，台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫。

賴清德今釋出吃豬肉挺豬農的影片，與幕僚一連串比較了滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯、黑白切等台灣美食，最愛吃哪樣。他表示，剛剛提到這麼多的小吃，都是大家最熟悉的日常台灣味，也都是用台灣豬做成的喔，就像前面這一盤，像滿漢全席一般。

賴清德說，過去一陣子，因為防範非洲豬瘟，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，但是從這週末開始，大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食了。

「我要請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人。」賴清德呼籲，台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家跟我們一起用行動支持台灣豬。