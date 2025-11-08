　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局研擬「人船避碰規定」草案

▲▼有民眾在新北市龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）

▲有民眾在新北市龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）

記者周湘芸／台北報導

自由潛水活動興起，船隻與潛水客擦撞事故時有所聞，台灣自由潛水發展協會呼籲明定「人船避碰規則」。交通部航港局近日著手研擬草案，包括限制遊艇與動力小船在潛水區範圍內航行速度，並要求提前做好避讓準備等，預計月底預告。

今年5月17日墾丁後壁湖潛水區3名水肺潛水員浮出水面等待接駁時，遭漁船螺旋槳撞擊，造成2人重傷。7月15日一對夫妻到蘭嶼情人洞浮潛，女方疑似被海浪推至船底，遭船隻螺旋槳打到頭部，送往台東馬偕醫院仍宣告不治。同月27日也有民眾在新北龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺，險象環生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部航港局近日研擬「人船避碰規則」草案，其中一項版本提到，將明定遊艇與動力小船在瞭望時，發現水面出現潛水旗幟，需提早做好避讓及減速準備，任何在該旗幟100公尺範圍內航行的船舶速度不得超過5節。

根據研擬的其中一項草案版本，明定如果在開放海域，船舶與潛水旗幟的安全距離為100公尺以上；如果在海灣、海峽或有船隻活動的限制海域，船舶與潛水旗幟的安全距離為30公尺以上，此外，在潛水旗幟100公尺範圍內航行速度不得超過5節。

草案也提到，例外情況與特殊水域，如執行公務、執法與救援船隻可不受此航速限制。另外，從事潛水活動時，必須避開公告禁止潛水活動的範圍，像是港區、航道或離岸風電等施工海域。

草案也明定，遊艇與動力小船在執行潛水活動過程中，至少需2人操作，包括駕駛與特定指定的助手負責隨時清點掌握，並監看所有潛水人員；且需確保上下水梯、平台的設計與維護狀態要良好。此外，在潛水人員準備下水活動與準備上船時，需保持引擎熄火狀態，待所有人員離開危險範圍或上船後，才能發動引擎。

對此，台灣自由潛水發展協會指出，除了草案提及的遊艇及動力小船外，浮具、無動力載具、立槳衝浪、划水、拖曳傘等海上活動，都會有相關避碰問題產生，建議草案架構應考慮延伸至其他海上活動的可能性，針對不同活動特殊性，保留後續增列其他細節餘地。

協會也建議，應針對安全距離進行細緻化規範，該草案對於「危險範圍」無明確定義，建議增訂具體階層式規範，如30公尺以內為危險範圍，引擎應完全熄火；100公尺以內非必要不得進入，需進入者航速不得超過5節，並保持高度注意等。

航港局指出，此版本尚未定案，目前草案仍於搜集意見階段，預計11月底進行預告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／顏正國人生殺青宴！百人白衣印「情義重天」　禮生穿白禮服
台積電運動會魏哲家送「禮物」　員工每人發2.5萬
雪碧爆啦啦隊員不堪黑幕！　富商圈「包養價目表」瘋傳
美航班大亂！超過1000班次遭取消　旅客排長隊等安檢
前龍亨幹部選妃進貢！　太子集團首腦大讚台妹「溫柔服務好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰颱風估「下周三至周四穿越台灣」　共伴效應炸出強降雨

洪災淹沒郵筒竟被網售「最高喊價6千元」　中華郵政急追回17座

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局研擬「人船避碰規定」草案

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

王子偷吃粿粿二度道歉仍想和解　廣告小妹：可能證據很恐怖

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對IG：衛浴設備相同

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

鳳凰颱風估「下周三至周四穿越台灣」　共伴效應炸出強降雨

洪災淹沒郵筒竟被網售「最高喊價6千元」　中華郵政急追回17座

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局研擬「人船避碰規定」草案

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

王子偷吃粿粿二度道歉仍想和解　廣告小妹：可能證據很恐怖

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對IG：衛浴設備相同

歷史反諷！鄭麗文將出席共諜追思會　學者：以「和平」之名服從共產黨

張忠謀缺席台積電運動會　魏哲家：有點小遺憾

卓榮泰昨才動怒　賴士葆今喊廢NCC：一年過去有無這組織都無所謂

滴管餵毒迷姦傳播妹害暴斃　「家中務農」淫魔盼交保被打臉

國3掉落金屬片！柳營段17車閃避不及輾壓　釀4車連環撞4傷

破解發炎與憂鬱連鎖反應　蔡世仁揭精神醫學新方向

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

台中超低調騎樓牛肉麵天天客滿！巨無霸牛筋滷到Q軟透嫩

川習未談台灣！　日媒：高市早苗事前和川普「溝通台海風險」

《瘋神》班底結婚2年「旅費花上百萬」！出國10幾次 香蕉揭夫妻分工

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

生活熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

雪碧曾仲介女模赴新馬　群組訊息曝光

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」

俗諺「立冬暖冬天冷」　氣象署解析：有一句有可信度

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

更多熱門

相關新聞

快訊／台北港捕蟹船翻覆　2人落海失聯中

快訊／台北港捕蟹船翻覆　2人落海失聯中

台北港外海今(6日)上午11時許傳出落海意外，初步了解，一艘野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」於距離岸際約14海浬處翻覆，導致船上共9人落海，包括63歲的王姓船長、以及8名外籍漁工。事發後鄰近漁船立即前往救援，率先救起6名漁工、另有1名漁工由空勤總隊直升機救起，目前王姓船長、以及1名漁工仍然失聯，相關單位正全力搜救中。

南消潛水複訓導入水下視訊裝備強化救援安全、守護生命第一線

南消潛水複訓導入水下視訊裝備強化救援安全、守護生命第一線

高雄漁港火警漁船突起火濃煙竄天

高雄漁港火警漁船突起火濃煙竄天

快訊／37歲男潛水失聯5天　鼻頭角尋獲遺體

快訊／37歲男潛水失聯5天　鼻頭角尋獲遺體

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

關鍵字：

潛水人船避碰漁船遊艇動力小船

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面