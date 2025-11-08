潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局研擬「人船避碰規定」草案

▲有民眾在新北市龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）

記者周湘芸／台北報導

自由潛水活動興起，船隻與潛水客擦撞事故時有所聞，台灣自由潛水發展協會呼籲明定「人船避碰規則」。交通部航港局近日著手研擬草案，包括限制遊艇與動力小船在潛水區範圍內航行速度，並要求提前做好避讓準備等，預計月底預告。

今年5月17日墾丁後壁湖潛水區3名水肺潛水員浮出水面等待接駁時，遭漁船螺旋槳撞擊，造成2人重傷。7月15日一對夫妻到蘭嶼情人洞浮潛，女方疑似被海浪推至船底，遭船隻螺旋槳打到頭部，送往台東馬偕醫院仍宣告不治。同月27日也有民眾在新北龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺，險象環生。

交通部航港局近日研擬「人船避碰規則」草案，其中一項版本提到，將明定遊艇與動力小船在瞭望時，發現水面出現潛水旗幟，需提早做好避讓及減速準備，任何在該旗幟100公尺範圍內航行的船舶速度不得超過5節。

根據研擬的其中一項草案版本，明定如果在開放海域，船舶與潛水旗幟的安全距離為100公尺以上；如果在海灣、海峽或有船隻活動的限制海域，船舶與潛水旗幟的安全距離為30公尺以上，此外，在潛水旗幟100公尺範圍內航行速度不得超過5節。

草案也提到，例外情況與特殊水域，如執行公務、執法與救援船隻可不受此航速限制。另外，從事潛水活動時，必須避開公告禁止潛水活動的範圍，像是港區、航道或離岸風電等施工海域。

草案也明定，遊艇與動力小船在執行潛水活動過程中，至少需2人操作，包括駕駛與特定指定的助手負責隨時清點掌握，並監看所有潛水人員；且需確保上下水梯、平台的設計與維護狀態要良好。此外，在潛水人員準備下水活動與準備上船時，需保持引擎熄火狀態，待所有人員離開危險範圍或上船後，才能發動引擎。

對此，台灣自由潛水發展協會指出，除了草案提及的遊艇及動力小船外，浮具、無動力載具、立槳衝浪、划水、拖曳傘等海上活動，都會有相關避碰問題產生，建議草案架構應考慮延伸至其他海上活動的可能性，針對不同活動特殊性，保留後續增列其他細節餘地。

協會也建議，應針對安全距離進行細緻化規範，該草案對於「危險範圍」無明確定義，建議增訂具體階層式規範，如30公尺以內為危險範圍，引擎應完全熄火；100公尺以內非必要不得進入，需進入者航速不得超過5節，並保持高度注意等。

航港局指出，此版本尚未定案，目前草案仍於搜集意見階段，預計11月底進行預告。