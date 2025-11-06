女星離婚後「偷用前夫胚胎」順利生產！直呼：上天給的禮物

▲李施昤曬出嬰兒照，直呼「這是上帝給媽媽的禮物」。（圖／翻攝自Instagram／leesiyoung38）



記者楊庭蒝／綜合報導

韓國女星李施昤以《惡作劇之吻》、《花樣男子》與Netflix劇《Sweet Home》系列走紅，現年43歲的她昨（5日）於社群宣布順利誕下第二個女兒，再度引發關注。特別的是，她這次懷孕的方式充滿爭議，李施昤坦言，是在未經前夫同意的情況下，將兩人冷凍胚胎植入體內成功懷孕，消息曝光後掀起韓網熱議。

據韓媒報導，李施昤2017年與年長9歲的餐飲企業家趙承賢結婚，育有一子。今年3月兩人結束8年婚姻，正式離婚。不料7月，李施昤突然宣布懷孕，並解釋自己當時面臨一項艱難抉擇，她與前夫婚內進行人工受孕留下的受精胚胎即將到期，若未使用將被銷毀，於是她在未徵得前夫同意的情況下，自行進行胚胎移植手術。

她在聲明中坦言：「雖然男方不同意我這麼做，但我願意承擔這個決定的重量。」又說自己生第一胎時不夠成熟，留下遺憾，「若再有新生命，我絕不想讓自己後悔」。李施昤強調，這是她作為母親對生命的信念與選擇。

李施昤所屬經紀公司Ace Factory表示，她近日順利產下一名健康女嬰，母女均安，將在充分休養後再考慮復出。前夫趙承賢得知後，也表明願意履行父親責任，共同照顧孩子。李施昤則在Instagram發文寫下：「我相信這是上帝賜給媽媽的禮物，我會讓妳一輩子幸福。」並曬出懷抱女嬰的溫馨照。

她產後入住位於首爾江南區驛三洞、被譽為全韓最昂貴的「D產後護理院」，最低收費兩週1200萬韓元，最高可達5000萬韓元（約新台幣110萬元）。該中心過去曾接待玄彬與孫藝真、BIGBANG太陽與閔孝琳、李秉憲與李珉廷等多對明星夫婦，因此被稱為「藝人御用月子中心」。