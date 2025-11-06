　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女星離婚後「偷用前夫胚胎」順利生產！直呼：上天給的禮物

▲李施昤曬出嬰兒萌照，直呼「這是上帝給媽媽的禮物」。（圖／翻攝自Instagram／leesiyoung38）

▲李施昤曬出嬰兒照，直呼「這是上帝給媽媽的禮物」。（圖／翻攝自Instagram／leesiyoung38）

記者楊庭蒝／綜合報導

韓國女星李施昤以《惡作劇之吻》、《花樣男子》與Netflix劇《Sweet Home》系列走紅，現年43歲的她昨（5日）於社群宣布順利誕下第二個女兒，再度引發關注。特別的是，她這次懷孕的方式充滿爭議，李施昤坦言，是在未經前夫同意的情況下，將兩人冷凍胚胎植入體內成功懷孕，消息曝光後掀起韓網熱議。

據韓媒報導，李施昤2017年與年長9歲的餐飲企業家趙承賢結婚，育有一子。今年3月兩人結束8年婚姻，正式離婚。不料7月，李施昤突然宣布懷孕，並解釋自己當時面臨一項艱難抉擇，她與前夫婚內進行人工受孕留下的受精胚胎即將到期，若未使用將被銷毀，於是她在未徵得前夫同意的情況下，自行進行胚胎移植手術。

她在聲明中坦言：「雖然男方不同意我這麼做，但我願意承擔這個決定的重量。」又說自己生第一胎時不夠成熟，留下遺憾，「若再有新生命，我絕不想讓自己後悔」。李施昤強調，這是她作為母親對生命的信念與選擇。

李施昤所屬經紀公司Ace Factory表示，她近日順利產下一名健康女嬰，母女均安，將在充分休養後再考慮復出。前夫趙承賢得知後，也表明願意履行父親責任，共同照顧孩子。李施昤則在Instagram發文寫下：「我相信這是上帝賜給媽媽的禮物，我會讓妳一輩子幸福。」並曬出懷抱女嬰的溫馨照。

她產後入住位於首爾江南區驛三洞、被譽為全韓最昂貴的「D產後護理院」，最低收費兩週1200萬韓元，最高可達5000萬韓元（約新台幣110萬元）。該中心過去曾接待玄彬與孫藝真、BIGBANG太陽與閔孝琳、李秉憲與李珉廷等多對明星夫婦，因此被稱為「藝人御用月子中心」。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子偷吃　2年前片段遭挖：我比較被動
月薪6萬、年終2個月就要多繳　補充保費改革5大QA一次看懂
全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道
閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役
撞擊畫面曝！騎士卡聯結車輪下死亡
快訊／太子集團第2人　邱子恩助藏8.5億名車羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

整理母親遺物變暴富！「首期超人漫畫」有望拍出1.85億

女星離婚後「偷用前夫胚胎」順利生產！直呼：上天給的禮物

中泰建交50年來首次！泰王夫婦下周訪中　習近平設國宴接待

YTR爆「中國人在韓殺人賣器官」37具遺體只剩下半身　南韓調查

32歲台灣籍主嫌被抓！　泰警破獲不法賭博網站

辣模整形手術後「雙眼被矇住」　病房內遭男員工掀被意圖性侵

人夫捅死老婆「3幼女全程目睹」！　煮飯找不到廚具暴怒

21歲泰女遭3男「集體性侵」崩潰哭　續攤被拖進臥房硬上

夜班太忙！護理師「謀殺10病患」減輕工作量　被判關到死

黃仁勳領取工程界諾貝爾獎　親揭英王開口「第一句話」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

整理母親遺物變暴富！「首期超人漫畫」有望拍出1.85億

女星離婚後「偷用前夫胚胎」順利生產！直呼：上天給的禮物

中泰建交50年來首次！泰王夫婦下周訪中　習近平設國宴接待

YTR爆「中國人在韓殺人賣器官」37具遺體只剩下半身　南韓調查

32歲台灣籍主嫌被抓！　泰警破獲不法賭博網站

辣模整形手術後「雙眼被矇住」　病房內遭男員工掀被意圖性侵

人夫捅死老婆「3幼女全程目睹」！　煮飯找不到廚具暴怒

21歲泰女遭3男「集體性侵」崩潰哭　續攤被拖進臥房硬上

夜班太忙！護理師「謀殺10病患」減輕工作量　被判關到死

黃仁勳領取工程界諾貝爾獎　親揭英王開口「第一句話」

快訊／松山機場驚傳飛機爆胎！航班全卡延誤15分鐘

全聯「土雞節」抽萬元買菜金！合作雲林縣「3品種雞肉霸榜」

他吃「隔夜飯炒飯」休克送ICU　醫師曝原因：別亂吃

王傳一緊跟「粿王」時事：我會看她iPad　結婚8年夫妻生活曝光！

張員瑛變身DJ女神「電音炸裂全網」　IVE首度解鎖全員SOLO曲公開

執勤壓力大！雲林警邀名醫進警局　量壓力、教放鬆找心的出口

王子偷吃「昔稱感情來電才行動」　2年前片段遭挖：我比較被動

加補充包前「3動作超重要」　無毒教母警告：避免細菌量暴增

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

攀北插天山25登山客「遊覽車拋錨受困」　大溪警緊急救援

【叫你亂說話！】店員講錯話下秒被橘貓掌嘴伺候

國際熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

妻出門婚戒丟桌上「夫嚇壞」真相曝光

30歲台女關西機場被捕　走私20kg液態大麻赴日

女傭「電梯摔死狗」影片曝光！　飼主目睹淚崩驚叫

即／南韓火力發電廠坍塌事故　7人被埋

狂動27刀整成真人芭比　女網紅半裸離奇身亡

蘇丹葬禮遭血洗　武裝分子集體輪暴、屠殺40人

UPS貨機黑盒子找到了　肯塔基州緊急狀態

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

外媒激讚「台灣水果乾」：不普通零食

更多熱門

相關新聞

闖紅燈拒檢挨罰1萬+吊照半年　騎士提訴訟贏了

闖紅燈拒檢挨罰1萬+吊照半年　騎士提訴訟贏了

盧姓男子2023年12月26日下午騎車行經高雄市新興區八德一路與仁愛一街口時，疑似闖紅燈遭警方目擊，員警上前攔查卻未見其停車，認定他「拒絕臨檢逃逸」，依《道路交通管理處罰條例》第60條規定，開罰新臺幣1萬元，並吊扣駕照6個月及要求參加講習。盧男不服提告，堅稱「非故意逃逸」，法院審理，依警方提告行車紀錄器認裁處有瑕疵，撤銷原處分。

亞馬遜封鎖Comet　控「AI假扮人類」購物

亞馬遜封鎖Comet　控「AI假扮人類」購物

上海兄弟太象了！中信、會長發聲

上海兄弟太象了！中信、會長發聲

王子道歉聲明「1句話」惹怒網：是要公開交往嗎？

王子道歉聲明「1句話」惹怒網：是要公開交往嗎？

花5萬6買寵物電動車不能上路！業者：有講

花5萬6買寵物電動車不能上路！業者：有講

關鍵字：

李施昤韓星胚胎移植產女爭議

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面