社會 社會焦點 保障人權

北市男發文問「蔣萬安何時發2萬？」遭警移送　士院：政治評論不罰

▲▼ 蔣萬安專案報告 。（圖／記者徐文彬攝）

▲北市王姓男子Threads發文調侃普發「蔣萬安何時發兩萬」遭移送，法官裁定不罰。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市王姓男子於Threads發文，調侃「台北超徵收539億、每個人可以領到2萬、蔣萬安什麼時候發2萬？」等內容，被信義分局認為散布不實訊息、可能影響公共安寧，依《社會秩序維護法》第63條第1項第5款移送法院裁處。士院認該發言屬於時事與政治性評論，未造成恐慌或影響社會秩序，屬言論自由範疇，裁定「不罰」。

警方移送意旨，王男於今年7月29日下午2時許，在社群軟體Threads發文指出：「台北超徵收539億、每個人可以領到2萬、蔣萬安什麼時候發兩萬？」、「國民黨喊普發一萬就沒看過你們下標題，這是假訊息、現在每個跑出來說普發四萬是假訊息」、「梗圖早上一出，婆婆媽媽公公四處信以為真，蔣萬安跟盧秀燕也是馬上回應，半天翻一次頁、這麼好用還不用」等語。警方認為，他未經查證即散布不實言論，足以影響公共安寧，因此依社維法移送裁處。

但法官審酌後指出，《社會秩序維護法》第63條第1項第5款所稱「散佈謠言」，須為行為人明知內容不實仍蓄意散播，且該言論足以引起恐慌或破壞公共安寧。王男貼文內容僅對普發現金與政治人物表達評論，並未引發實質恐慌或社會不安。法院強調：「即便使不同政治立場者感到不快，仍不致影響公共安寧」，認其行為不符該條構成要件，裁定不罰。

若不服本裁定，得於裁定書送達之翌日起5日內，以書狀敘明理由，向士林法院提起抗告。

