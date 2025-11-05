豬瘟衝擊！他買三重知名滷肉飯一吃傻眼「改用素肉」：也太騙

▲網友投訴三重知名滷肉飯販賣的肉燥以素肉代替豬肉，且店外沒有貼公告，直呼很騙。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他日前到新北市三重一間知名滷肉飯消費，結果買回家後才發現，由於非洲豬瘟因素全台禁宰豬隻，業者在未公告的情況下以素肉代替豬肉，讓他相當傻眼，貼文一出立刻引發網友熱議。不過，新北市消保官前往稽查後，發現業者已在現場點餐處貼有告示。

原PO在臉書社團「爆料公社二館」表示，他日前到三重知名滷肉飯購餐，回家打開後才驚覺「滷肉」竟是素肉，他氣得大罵「如果因為現在豬瘟沒有肉，提前說大家都能諒解，但店外也沒公告，買的時候也沒有告知顧客，買回去才知道，這也太騙了吧」。

貼文曝光後引起討論，有網友留言，「真的要公告說明，不然容易誤會」、「吃素的人可能還能接受，但一般消費者會覺得被蒙騙」、「疫情或豬瘟都不是理由，透明告知才是基本」、「歇業不就好了，壞自己招牌」、「如果有公告，就是消費者自己的選擇，如果沒有，不就是詐欺了？」

針對這次爭議，新北市消保官前往稽查，業者10天前因豬肉不夠，於是決定添加素肉，並有張貼告示，店內的點餐處也確實有張貼告示，建議業者可以多張貼幾張告示，並加強與消費者溝通，避免爭議發生，另外若業者有合作外送或網路訂餐，也須在網頁上清楚告訴消費者有添加素肉。