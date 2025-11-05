　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豬瘟衝擊！他買三重知名滷肉飯一吃傻眼「改用素肉」：也太騙

▲▼三重5大滷肉飯之一豬瘟照常開賣　他買回家發現是素肉當場氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友投訴三重知名滷肉飯販賣的肉燥以素肉代替豬肉，且店外沒有貼公告，直呼很騙。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他日前到新北市三重一間知名滷肉飯消費，結果買回家後才發現，由於非洲豬瘟因素全台禁宰豬隻，業者在未公告的情況下以素肉代替豬肉，讓他相當傻眼，貼文一出立刻引發網友熱議。不過，新北市消保官前往稽查後，發現業者已在現場點餐處貼有告示。

原PO在臉書社團「爆料公社二館」表示，他日前到三重知名滷肉飯購餐，回家打開後才驚覺「滷肉」竟是素肉，他氣得大罵「如果因為現在豬瘟沒有肉，提前說大家都能諒解，但店外也沒公告，買的時候也沒有告知顧客，買回去才知道，這也太騙了吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引起討論，有網友留言，「真的要公告說明，不然容易誤會」、「吃素的人可能還能接受，但一般消費者會覺得被蒙騙」、「疫情或豬瘟都不是理由，透明告知才是基本」、「歇業不就好了，壞自己招牌」、「如果有公告，就是消費者自己的選擇，如果沒有，不就是詐欺了？」

針對這次爭議，新北市消保官前往稽查，業者10天前因豬肉不夠，於是決定添加素肉，並有張貼告示，店內的點餐處也確實有張貼告示，建議業者可以多張貼幾張告示，並加強與消費者溝通，避免爭議發生，另外若業者有合作外送或網路訂餐，也須在網頁上清楚告訴消費者有添加素肉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯解剖報告「需等3個月」　大馬警曝調查進度
三重知名滷肉飯改用素肉　他一吃傻眼：也太騙
快訊／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體結果曝
快訊／玉山金「全換股」三商壽成本曝光　總價金上看480億元
太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！
快訊／蔡其昌宣布中職三項重大改革
王大陸引爆閃兵案狂掃35人！財經網美酸：要不要幫他申請忠烈祠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豬瘟衝擊！他買三重知名滷肉飯一吃傻眼「改用素肉」：也太騙

快訊／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體...送驗結果出爐

全國首創！亞大附醫開辦手術護理師培訓班　免費學習還有高額津貼

王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

豬隻解禁首日上限提高至2400頭　彰化肉品市場提前1hr開市

粿粿、王子的聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「北轉1路線」最危險：全台都有感

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

豬瘟衝擊！他買三重知名滷肉飯一吃傻眼「改用素肉」：也太騙

快訊／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體...送驗結果出爐

全國首創！亞大附醫開辦手術護理師培訓班　免費學習還有高額津貼

王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

豬隻解禁首日上限提高至2400頭　彰化肉品市場提前1hr開市

粿粿、王子的聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「北轉1路線」最危險：全台都有感

「代表我老了」李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

KK園區遭突襲！　「表演式掃蕩」內幕曝光

米可白又被叫成狗！教授政論節目脫口「機場聞行李」　全網笑翻

不斷更新／年度最佳進步獎揭曉：李吳永勤

股利年領逾2萬「就要繳補充保費」！一票存股族崩潰：貼息還繳錢

豬瘟衝擊！他買三重知名滷肉飯一吃傻眼「改用素肉」：也太騙

快訊／疫情豬農兒遭押解返家！衛生局急採9檢體...送驗結果出爐

傅孟柏入伍遭兵變「小王是好友」　當替代役上山抓逃逸外國人！

謝侑芯解剖報告「需等3個月」　大馬警發聲曝調查進度

台大兒醫拍影片揭真實醫療場景　「兒科才有的風景」盼找回初心

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

生活熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

王子道歉聲明「1句話」惹怒網：是要公開交往嗎？

國中生聊天話題超意外　網：時代不同了

更多熱門

相關新聞

越南豬肉粽害慘男　遭罰20萬還被查封車

越南豬肉粽害慘男　遭罰20萬還被查封車

屏東一名陳姓男子自越南攜帶豬肉粽入境未申報檢疫，遭罰20萬元，經移送法務部行政執行署屏東分署強制執行。執行人員迅速前往住處查封其貨車與機車各1輛，促使陳男分期繳納罰鍰，最終經薪資扣押分期償清。因應非洲豬瘟疫情再起，屏東分署強調將持續強力執行相關裁罰案件，必要時採取限制出境或拘提等手段，展現政府防疫決心。

「未蒸煮廚餘」釀最大風險！台中老農認「上傳舊照片」

「未蒸煮廚餘」釀最大風險！台中老農認「上傳舊照片」

11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續

11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續

快訊／中央疫調出爐！豬瘟病毒來自未蒸煮廚餘

快訊／中央疫調出爐！豬瘟病毒來自未蒸煮廚餘

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施

關鍵字：

滷肉飯豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

木村拓哉大女兒戀愛了！　男友身份超大咖

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面