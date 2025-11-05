新北爆今年首例本土登革熱！與其他縣市群聚無關「感染源待釐清」

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市爆登革熱疫情！疾病管制署今(5)日公布新北市新增今年首例本土登革熱病例，為居住新北市汐止區60多歲女性，目前了解個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，且與國內其他縣市群聚無關，感染源待釐清。

疾管署副署長曾淑慧表示，該個案於10月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，五日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。

曾淑慧指出，個案目前於家中休養，同住接觸者目前皆無症狀。個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，感染源待釐清。衛生單位已針對個案居住地周邊進行緊急防治工作及病媒蚊密度調查加強孳生源清除及衛教宣導，呼籲民眾落實防蚊措施並配合相關防治工作，防範疫情擴散。

疾管署說明，國內本土疫情趨緩，桃園市第二型登革熱群聚已於11月4日監測期滿，高雄市第二型登革熱個案、臺南市第三型登革熱群聚近期無新增，分別將監測至11月7日和11月24日，但型別均與新北市個案不同，與上述本土疫情無關聯。

依據疾管署統計，今(2025)年截至11月4日累計26例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市(13例)、桃園市(7例)、臺南市(3例)、宜蘭縣、臺北市及新北市(各1例)，無重症及死亡病例；另累計221例境外移入病例，為近6年同期第三高(2020年至2024年介於11-238例)，多自東南亞國家移入(占89%)，以印尼(59例)為多，其次為越南(56例)、菲律賓(29例)及泰國(23例)。

疾管署提醒，目前天氣雖已轉涼，惟白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且部分地區仍有降雨，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。