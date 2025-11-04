遭點名「國民黨最該淘汰的人」　黃敬平表態：願退黨換團結

▲桃園市議員黃敬平表態願退黨。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者許力方／綜合報導

國民黨桃園市議員黃敬平3日遭親藍臉書粉專「政客爽」點名，在大罷免期間屢上綠營政論節目訕笑自己人，稱他是「最該被藍營淘汰的咖小」。對此，黃敬平，4日晚間二度回應，在臉書發長文表態「若我退出國民黨能換來團結、不再內鬥，我願意退出中國國民黨」。

黃敬平指出，從媒體出身，直言不諱的性格從未改變，「當烏鴉慣了，就不怕被罵。」因為在國民黨主席選舉中力挺鄭麗文，因此得罪不少人，但他從不在意，也無所畏。對於「政客爽」宣布將「打黃敬平打到2026」，他則批評對方刻意炒作舊聞、扭曲事實，導致服務處大量接獲截圖與留言，影響處理民眾陳情的效率。

▲黃敬平遭點名國民黨最該淘汰的人。（圖／翻攝政客爽臉書）

黃敬平表示，在反罷免期間，每個藍營成員都有不同戰術與角色定位，他的發言是出於策略考量，並非「唱衰自己人」，不幫某些人講話，不代表是背叛國民黨。他批評側翼粉專「高舉正義旗幟、卻在黨內製造對立」，讓藍營形象受損。

他也直言，自己多年來在政論節目上批評時事，藍綠陣營都有人罵他，「怕熱就不會進廚房」。如今鄭麗文已當選黨主席，他呼籲藍營應該「翻頁向前」，不要再陷內鬥。

最後黃敬平強調，自己會繼續在平鎮與桃園各地服務選民，接受選票檢驗，「如果罵我、要求我退出國民黨，能換來黨內團結、不再內鬥，我十分願意成全」。