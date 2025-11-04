陸光纖傳輸距離新突破　一秒傳完500部高解析度電影

▲光纖傳輸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸的無中繼傳輸有新的技術突破，基於中空光纖技術，創下單波800Gbps、1.2Tbps即時系統超長單跨無中繼傳輸世界新紀錄，把「高速+長距」的通訊極限往前推進。

《IT之家》報導，過去要實現單波800Gbps的長距傳輸，需要靠兩台遙泵放大器（Remote Optical Pumping Amplifier）才能撐到404km，要想再多撐30km，就得用「遙泵+拉曼放大器」的組合，並藉助非即時算法離線處理數據。

而這次大陸的中國電信聯合長飛、華為、廣東工業大學，使用最常規的EDFA光放大器（摻鉺光纖放大器，核心是用摻了鉺元素的特殊光纖當「能量放大器」）就實現了下面兩組紀錄。

單波800Gbps即時傳輸611.9km，比之前的即時紀錄多了174.2km，相當於從北京直接傳到青島，中途不用加任何中繼器。

其次，全球首個單波1.2Tbps即時系統超200km（實際436.1km）的無中繼傳輸，相當於一秒能傳完500部高解析度電影，現在還能一口氣跑400多公里，這在全球都是頭一次。

更關鍵的是，中空光纖之前因「超低時延」受到關注，這次實驗直接驗證了它在「超長距高速傳輸」上的潛力，相當於給未來通訊打開了另一扇門。

中空光纖（Hollow-core fiber，HCF）基於全新空氣導光機理，能夠通過空氣而不是玻璃導光，可突破實芯光纖的容量極限和時延極限兩大物理瓶頸，在數據中心傳輸方面性能優勢明顯，是下一代光通訊技術。

▼大陸最新基於中空光纖技術的超長單跨無中繼傳輸。（圖／翻攝IT之家）