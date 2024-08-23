陸加速5.5G運用「數據傳輸再快10倍」　首座海上採油平台上開通

▲勝利大陸勝利油田三號平台成為大陸首個使用5.5G網路傳輸的海上採油平台。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸勝利油田三號採油平台首次開通5.5G網路傳輸功能，成為首個海上採油平台試行5G增強版傳輸功能的海上採油平台。據了解，5.5G也被稱為5G-A，相較於5G傳輸，上傳和下載速率再增快10倍，是5G和6G網路的過渡階段，大陸三大通信業者也紛紛在各領域進行商用驗證和部署，未來將重點投入將智慧交通、娛樂及遠程醫療等方面應用。

《央視》報導，位於渤海灣的勝利油田中心三號平台所處海域水深13米（公尺，下同），離岸10多浬，平台高36米，是勝利海上油田的生產中心和樞紐。這次投用的站點，在平台生活區、作業區等人員、設備聚集場景，構建了一張高速的5.5G移動通信網路。

大陸在推動海上採油平台智慧化的過程中，生產作業數據、影像、資訊等數據傳輸的即時高效要求更為核心。5.5G相較於5G，能在容量、速率、時延、定位、可靠性等方面實現大幅提升。此外，「5.5G+海上平台」結合，還能同時服務漁民、海事局巡檢、海上風電、智慧養殖等方面應用。

除海上油田運用場景，大陸各大通信商也紛紛佈局商業驗證應用。中國電信在陝西、上海等地佈建5.5G賦能礦山、鋼鐵行業應用場景驗證。中國移動2024年將在超300個城市啓動全球規模最大的5.5G商用部署。

至於中國聯通則是打造首個基於5.5G的超高清淺壓縮編碼製播系統，創造了製播領域全球最高上行碼率紀錄。現階段，大陸電信業者已經在20多個省份部署5.5G試點網路。