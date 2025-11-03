　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

▲▼陸產1230噸蒙皮拉伸機。（圖／翻攝快科技，下同）

▲陸產1230噸蒙皮拉伸機。（圖／翻攝快科技，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸於航空製造領域再有進展，廣東邁諾工業技術有限公司聯合中國重型機械研究院、吉林大學等研究單位，歷時三年成功研發出世界最大1230噸蒙皮拉伸機，並於近日通過驗收。

陸媒《快科技》以「中國航空製造裝備重大突破！世界最大蒙皮拉伸機通過驗收」為題報導稱，該設備填補了大陸在該領域的空白，攻克了航空製造領域關鍵設備長期依賴進口的「卡脖子」難題，通過數位化技術實現從實驗室到生產線的有效轉化。

最為關鍵的是，該設備的成型精度達到0.1毫米級，遠遠超過傳統設備水準。

長期以來，大陸的航空製造業中，約60％的核心零組件依賴進口，尤其在航空發動機、飛行控制系統等關鍵環節受制於人。

▲▼陸產1230噸蒙皮拉伸機。（圖／翻攝快科技，下同）

報導稱，此次1230噸蒙皮拉伸機的成功驗收，被視為補齊航空製造「最後一塊拼圖」的重要突破，使大陸成為全球首個掌握「雙模成型」技術的國家。

中國重型機械研究院股份公司副總工程師張康武表示：「該項目的成功研發，未來可廣泛應用於航空產業，對C919大飛機、後續的929、運20、水上飛機以及多種戰鬥機的維修保障發揮重要作用，切實解決了國家在關鍵製造裝備上的『卡脖子』問題，具有十分重大的戰略意義。」

吉林大學教授劉純國指出，當前研發成功的1230噸蒙皮拉伸機為世界最大。此外，配套的多點蒙皮拉形裝備也實現了數位化控制。他稱，這兩套設備均達到世界領先水準，從根本上解決了大陸在航空蒙皮成型方面的技術瓶頸。

▲▼陸產1230噸蒙皮拉伸機。（圖／翻攝快科技，下同）

蒙皮拉伸機蒙皮飛機

