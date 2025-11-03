實習律師心情不好要抱抱！強吻女同學不認罪　被判刑轉行現況曝

▲桃園市張姓男子前年11月間清晨在中壢區見2名女子夜歸，竟趁機自後熊抱，還徒手對2女襲胸得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

全國律師聯合會律師研習所陳姓實習律師，與同為實習律師的女同學討論報告後，陪她返家時藉口「口渴想喝水」進屋，佯稱心情不好要求擁抱，女方出於安慰同意，卻遭他趁機強吻嘴唇，女方事後痛哭向同學訴說並向律研所申訴。士林地院痛斥他身為法律人卻逾越同意界線，依《性騷擾防治法》第25條第1項前段判刑2月，得易科罰金6萬元。

去年某日，2人下課後一同到速食店用餐、討論報告至晚間9時許。返抵住處樓下時，陳男稱「想喝水」取得小君（化名）同意入內；入屋後，他先說「心情不好」，接著要求「可不可以抱一下」，小君因安慰之故允抱。陳男抱住她後，竟拿下她的眼鏡、要她把頭髮放下，連番要求親吻。小君明確拒絕，他仍趁其不及抗拒，嘴對嘴親吻一次。

案發2天後，小君到另一名女同學的旅館房間傾訴，情緒激動、哭泣不止，並拿出手機記事本記錄事發經過給對方看。她隨即傳LINE訊息質問陳男：「你不覺得你的行為不妥嗎？」陳男僅回：「我可以明天跟妳說嗎。」

隔日，小君在女同學陪同下向律研所提出申訴。返回教室時，陳男主動到她座位前道歉，正義的女同學追問：「還有沒有什麼要說的？」他僅再度說「對不起」便離開。後續，全國律師聯合會調查後認定申訴屬實且情節重大。

陳男於警詢與法院開庭過程中始終否認性騷擾。他辯稱：「我沒有親到她的嘴」，並表示「我是經過她同意才抱她」，還強調自己道歉只是因「不確定她是否因擁抱而感到不愉快」，並非承認有不當行為。

辯護律師進一步主張，2人平時互動親近，小君的行為可能讓被告誤以為可接受一定程度的親密舉動；甚至聲稱，小君可能因突發的身體接觸產生「記憶偏差」，才誤認對方有親吻行為。

法官不採信陳男與辯護律師的說法表示，小君自案發以來供述一致、具體，無論在警詢、偵查或法庭上作證，細節皆能相互勾稽，可信度高。同學證詞也予以補強，證明小君案發後情緒崩潰、哭泣不止，且隔日陳男確曾親自道歉。

此外，LINE對話紀錄顯示，小君質問「你不覺得你的行為不妥嗎？」時，陳男僅回「我可以明天跟妳說嗎」，並未否認行為。再加上律師公會調查結果認定申訴屬實、情節重大，足見被害人指訴可信。法官強調，2人僅為研習同學、無曖昧往來，小君同意的只是「抱一下」，親吻行為明顯逾越界線。

法官痛斥，陳男身為正在受訓的法律人，本應以尊重他人身體自主權為基本原則，卻趁人不及抗拒伸出狼爪，嚴重侵害被害人身心，造成小君長期心理陰影與情緒壓力，行為「實屬不該」，且犯後始終否認性騷擾，顯見未真正反省。

然而，被害人至今不願調解、也未諒解。法院審酌其並無前科、碩士肄業、未婚無子女，已離開法律界、轉任餐飲業工作，經濟狀況普通等情，依《性騷擾防治法》第25條第1項前段判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

