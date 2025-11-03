　
國際

遊日自駕遇到熊怎麼辦？　NHK模擬2情況「不要按喇叭」

日本今年熊害頻傳，現在連人來人往的市區地鐵站前都能見到熊影，圖中地點為岩手縣宮古駛。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

由於果實欠收，無法吃飽進入冬眠狀態，日本今年熊殺人事件頻傳，今（3日）再度傳出秋田山區發現一具女性遺體，由於遺體嚴重損毀，警方推測她極有可能是遭熊襲擊身亡，《NHK》也透過影片教導民眾和外國遊客，如果駕車時遇到熊可能會有哪種情況，並應該如何因應。

根據《NHK》影片指出，開車時如果遇到野生熊，首先停車，關上車窗並待在車內，「不要鳴笛（按喇叭），避免刺激野熊」。

如果野熊擋在路上，靜待野熊離開後駕車緩行通過；如果野熊一直待在路邊，可駕車緩行通過。

根據《日テレNEWS》報導，秋田今（3日）發生多起熊害事件，除了湯澤市一名女性在上午9點被警方發現倒臥在山區身亡，遺體嚴重損毀外，今清晨5點半左右，在秋田市的住宅區內，一名65歲男子準備開車上班時也遭到熊襲擊，襲擊男子的熊體長約1.2公尺，同行的還有一隻約50公分長的小熊。

另外，在大仙市，還有一名70多歲男子在散步時遭熊襲擊，臉部受傷，秋田縣內近日接連發生熊襲人事件，引發當地民眾憂慮。

11/01

