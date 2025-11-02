補強中央非洲豬瘟補助　桃園加碼廚餘清運、450家豬肉攤營業補貼

▲桃園加碼廚餘清運、450家豬肉攤營業補貼。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

嚴防非洲豬瘟，守護養豬產業，桃園市政府繼第一時間擬定10道防線，成立跨局處應變小組落實分工；針對農業部於10月30日提出各項補貼措施，市府也拍板，加碼補強中央措施，提供「廚餘清運人力補貼」每廚餘養豬場1.5萬元及全市公、私有市場450攤豬肉攤商營業補助，每攤1萬元。

市府農業局2 日表示，除中央公告防疫補助項目如飼料差額補貼、油資補貼、暫停業務損失等，農業局、環保局、經發局透過跨局處整合，擬定6大項目來補強，包含：廚餘清運人力補貼、消毒水及防疫物資、廚餘委託清運、廚餘委託處理、公有市場豬肉攤暫免租金，以及公、私有市場豬肉攤營業收入損失補貼等措施。

農業局長陳冠義說明，針對非洲豬瘟防疫禁宰禁運15天期間，市府內部不斷研擬補強中央補助方案，將另提供協助清運廚餘的駕駛或助手「廚餘清運人力補貼」，以每廚餘養豬場為單位，每場補助1萬5000元，考量疫情期間防疫優先，預計將於政策解禁後由農業局受理廚餘養豬場申請。此外，市長張善政拍板加碼補助全市450家公立及私有市場豬肉攤商營業損失補貼，每攤1萬元。

在防疫物資與廚餘清運處理方面，動保處將採購消毒水及執行重大豬隻疫病防疫所需防護衣、膠鞋、手套等耗材投入防疫運用。環保局協助遭受棄單之機關、學校及社區廚餘委託清運費價，每趟基本車資8000元；另補助廚餘委託處理費，協助原委託養豬場進行廚餘飼料化之各機關、學校、餐飲及事業單位，依規定將廚餘轉送合法再利用管道，確保廚餘去化順暢並維持環境衛生，廚餘清運處理費則由環保局委託專業廠商執行。