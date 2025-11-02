華爾街日報：美國高關稅無法令中國重組經濟結構

▲川習會。（圖／路透）



文／中央社台北2日電

川習會後雖然美中貿易戰暫時休戰，但華爾街日報報導，美國多年來希望中國重組其經濟結構，減少出口及增加國內消費的目標並沒達到。貿易戰非但沒有促使中國重新平衡其經濟結構，反而讓中國意識到，必須減少在半導體等領域對美國的依賴。

華爾街日報在10月31日的報導形容，雖然川習會將兩國貿易戰降溫，但美國可能最終要放棄一直以來推動中國重組經濟結構的目標。

報導指出，川普很多的高級顧問仍然對中國經濟自由化抱有希望。白宮官員提到要利用美國的經濟實力，迫使中國放棄「重商主義」貿易政策，即以出口為優先，補貼製造業，以及不鼓勵中國14億人消費。

美國策略家想像，透過實施關稅可以抑制中國出口，促使中國在國內尋找新的成長來源，例如透過改革醫療和社會福利制度，讓消費者增加支出、減少儲蓄。美國透過向中國施壓以刺激國內消費，中國將開始從美國和世界其他地方購買更多商品，從而縮小貿易順差，而美國企業和農民可以開拓一個潛力巨大的消費市場。

但川普重返白宮後對中國徵收高額關稅，未能令中國改變其經濟結構。與其他國家不同，中國對美國祭出反制措施，包括曾揚言限制稀土出口及停止採購美國大豆。

雖然川習會後美中貿易戰暫時休戰，但會議並沒有觸及中國重組經濟結構的議題。亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任、前美國高階貿易官員柯特勒（Wendy Cutler）表示，川習會更聚焦於穩定雙方關係，而不是透過解決結構性問題來推進兩國關係，而解決結構性問題似乎已經不可能。

柯特勒表示，川習會的目的是降溫，而非尋求突破。

報導表示，即使現在，一些中國官員仍認為國內消費太弱，希望經濟結構取得平衡。但這些措施都是零散的，受到意識形態束縛，產業生產仍是經濟繁榮的來源。

策緯諮詢公司（Trivium China）市場研究主管麥馬洪（Dinny McMahon）表示，中國將其生產模式由製成品擴展至零部件，使中國更深入地融入全球供應鏈。

麥馬洪表示，習近平最少從2019年已開始提到，要加強全球供應鏈，「幾乎你購買的任何製成品，不論來自哪裡，都會涉及中國供應鏈。」

約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）學者法瑞爾（Henry Farrell）表示，貿易戰帶給中國的教訓與美國的預期相反，非但沒有促使中國重新平衡其經濟，反而讓中國意識到必須減少在半導體等關鍵領域對美國的依賴，並發展能夠反擊美國的經濟武器，例如對稀土的壟斷地位。