南瓜燈發威！高雄萬聖節活動「衛武營湧10萬人」　網驚：提早跨年

▲衛武營萬聖節人潮直逼跨年。（圖／翻攝自衛武營都會公園FB社團）



記者施怡妏／綜合報導

2025年高雄萬聖節《喂！武營來搞怪》於10月31日至11月2日在衛武營都會公園熱鬧登場，現場以22公尺高巨型南瓜搭配360度光影秀和音樂，營造出宛如跨年盛會的夢幻氛圍，許多家長帶著孩子盛裝打扮，吸引超過10萬名民眾湧入。網友驚呼「整個衛武營被塞爆！」「提早體驗跨年」。

《喂！武營來搞怪》萬聖節慶典將持續至2日晚間，除了主秀之外，還有六大鬼怪裝置、小孩共創南瓜燈大道、百攤市集、YOYO家族及紙風車劇團演出，以及六福村特別企劃的「墓碑鎮」壓軸，現場氛圍熱烈不亞於大型跨年活動。

高雄市長陳其邁也在臉書發文，「就是這麼美！360° 全台最大南瓜光影秀，22公尺超大南瓜點亮衛武營！隨著音樂律動閃耀變換色彩，帶給大小朋友美好的視覺聽覺饗宴。今年萬聖節，絕對要來高雄打卡、看表演、遊行，感受最有氣氛的夜晚。」

許多到現場參加萬聖節活動的民眾，紛紛大讚「今年衛武營萬聖節真的是最！大！場！」「應該是今年最好玩之一」、「沒想到晚上人潮過了，11點多到衛武營看南瓜也有驚喜燈光秀」、「今年的高雄也太精彩了，家長帶著小朋友也一起盛裝打扮、太酷了」、「衛武營的人潮真的堪比跨年，廁所隊伍也排得老長」、「超級適合大人小孩的場所！辦的實在有夠讚」、「太會辦活動了」、「棄攤去欣賞燈光秀，真的超級精彩」。

2025高雄萬聖節｜喂！武營來搞怪

日期｜10.31（五）- 11.2（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心

燈光秀時間｜19:00(活動首日為點燈儀式)、19:30、20:00、20:30、21:00

『鬼才』來擺攤．萬聖節市集

日期｜10.31（五） - 11.2 （日）

時間｜週六日 14:00-21:00

地點｜衛武營北廣場



▼今（2）天是萬聖節活動的最後一天。（圖／翻攝自陳其邁FB）

