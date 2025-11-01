　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬爾地夫：2007年後出生者禁止吸菸　遊客也適用

▲▼馬爾地夫。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲馬爾地夫規定，2007年1月1日以後出生的人禁止購買、持有或使用任何菸草產品，無論居民或旅客均須遵守，而電子煙則全面禁止且不限年齡。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者董美琪／綜合報導

馬爾地夫衛生部宣布，從11月1日起，所有2007年1月1日以後出生的人將禁止購買、使用或持有菸草製品，成為全球首個對特定世代實施全面禁菸的國家。這項政策由總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）今年早些時候提出，旨在保障公共健康，打造「無菸世代」。

衛生部指出，新規定涵蓋所有菸草產品，零售業者必須核對顧客年齡才能銷售。造訪馬爾地夫的旅客也同樣適用此禁令。此外，電子煙及相關產品在國內仍全面禁止進口、販售、流通和使用，沒有年齡限制。

違規者將面臨高額罰款：販售菸品給未成年人者可處5萬馬爾地夫盧菲亞（約合3200美元），使用電子煙則可能被處5000盧菲亞（約合320美元）。

馬爾地夫此舉與紐西蘭、英國等國政策形成對比。紐西蘭曾於2023年11月實施世代禁菸，但不到一年就廢止相關法規；而英國類似法案目前仍在立法程序中。馬爾地夫以跨赤道的1191座珊瑚島聞名，並以高端旅遊業著稱，此次政策預期將對公共健康帶來深遠影響。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳宣布韓國AI合作　台韓AI差異曝光！
馬爾地夫2007年後出生者禁止吸菸　遊客也適用
搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」　竟是大咖天團

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

馬爾地夫：2007年後出生者禁止吸菸　遊客也適用

台韓晶片競爭？回應「輝達與韓國合作」　林信義曝台灣策略

APEC領袖代表大合照站位曝光！　林信義與習近平零互動：要看機緣

林信義會晤高市早苗20分鐘畫面曝光！　台日盼深化AI與經貿合作

差11歲姐弟戀！32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球畫面曝！　曼谷深夜恐怖車禍

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

媽接放學！寶寶開心露燦笑　換成爸接...他冷臉超反差XD

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

馬爾地夫：2007年後出生者禁止吸菸　遊客也適用

台韓晶片競爭？回應「輝達與韓國合作」　林信義曝台灣策略

APEC領袖代表大合照站位曝光！　林信義與習近平零互動：要看機緣

林信義會晤高市早苗20分鐘畫面曝光！　台日盼深化AI與經貿合作

差11歲姐弟戀！32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球畫面曝！　曼谷深夜恐怖車禍

日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

黃仁勳宣布韓國AI合作　台韓AI差異曝光！張嘉淵：合作更重要

丁寧自爆「夫妻互不相讓」 狂吵整整7年！　靠轉念頓悟：關係是面鏡子

台鋼天鷹贏下「瘋狂」5局大戰　力克桃園雲豹飛將收2連勝

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

王齊麟、邱相榤闖海洛賽冠軍戰　激戰3局退自家人李哲輝、楊博軒

《戰地風雲：禁區衝突》「大逃殺」傳災情　五萬玩家擠爆伺服器

服務型遊戲策略泡沫化？　前索尼高層呼籲：多數人想賺錢不可能

台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

【像人類一樣】熊嗨玩遊樂設施！奔跑打鬧玩溜滑梯XD

國際熱門新聞

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

印15歲少年鐵軌自拍！遭火車撞死瞬間曝

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普秀神祕小卡　習近平笑成「＞＜」

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

川普廢「1美分硬幣」　引爆全美交易混亂

更多熱門

相關新聞

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！

美國國務院7日針對馬爾地夫發布最新旅遊警示，將警戒層級提升至第2級，警告該國面臨恐怖攻擊風險，呼籲美國民眾前往當地時應「提高警覺」。

這國家快破產了！慘背債2665億「恐步斯里蘭卡後塵」

這國家快破產了！慘背債2665億「恐步斯里蘭卡後塵」

高雄登革熱境外移入+1　40歲女回國確診

高雄登革熱境外移入+1　40歲女回國確診

老婆蜜月「他要吃土了！」全場狂推2地：不輸馬爾地夫

老婆蜜月「他要吃土了！」全場狂推2地：不輸馬爾地夫

度蜜月遇翻船　夫妻靠一件救生衣救命

度蜜月遇翻船　夫妻靠一件救生衣救命

關鍵字：

馬爾地夫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面