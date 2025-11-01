馬爾地夫：2007年後出生者禁止吸菸　遊客也適用

▲馬爾地夫規定，2007年1月1日以後出生的人禁止購買、持有或使用任何菸草產品，無論居民或旅客均須遵守，而電子煙則全面禁止且不限年齡。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



記者董美琪／綜合報導

馬爾地夫衛生部宣布，從11月1日起，所有2007年1月1日以後出生的人將禁止購買、使用或持有菸草製品，成為全球首個對特定世代實施全面禁菸的國家。這項政策由總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）今年早些時候提出，旨在保障公共健康，打造「無菸世代」。

衛生部指出，新規定涵蓋所有菸草產品，零售業者必須核對顧客年齡才能銷售。造訪馬爾地夫的旅客也同樣適用此禁令。此外，電子煙及相關產品在國內仍全面禁止進口、販售、流通和使用，沒有年齡限制。

違規者將面臨高額罰款：販售菸品給未成年人者可處5萬馬爾地夫盧菲亞（約合3200美元），使用電子煙則可能被處5000盧菲亞（約合320美元）。

馬爾地夫此舉與紐西蘭、英國等國政策形成對比。紐西蘭曾於2023年11月實施世代禁菸，但不到一年就廢止相關法規；而英國類似法案目前仍在立法程序中。馬爾地夫以跨赤道的1191座珊瑚島聞名，並以高端旅遊業著稱，此次政策預期將對公共健康帶來深遠影響。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！