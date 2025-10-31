接任中市最新國小首任家長會長　鄭啟宏：打造海線教育新亮點

▲▼鄭啟宏（右）接任鹿陽國小首任家長會長，將和校長邱炳彰（左）攜手打造海線教育新亮點。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第248所、也是最新設立的沙鹿區鹿陽國小9月啟用，市長盧秀燕特地前往參加開學典禮，第一任家長會長鄭啟宏表示，原本只是單純提供學校舉辦招生說明會，結果，不但自己2個小孩轉校，他也被「招生」了，他深受校長邱炳彰三顧茅廬的請託而感動，更認同辦學理念，希望攜手打造海線教育新亮點。

鄭啟宏表示，他和友人經營幼兒園，去年底，校長邱炳彰有意申借場地，舉辦招生說明會，他立即答應，後來說明會順利辦完，他和校長都對彼此留下深刻印象，他認同校長辦學理念，決定將2個小孩轉到鹿陽。

鄭說，校長後來前來拜訪邀請擔任家長會長，但他忙於建築事業，無暇他顧，最後不敵校長力邀的誠意，點頭同意。

鄭啟宏表示，孩子的成長，比建築更需要堅實的基礎。鹿陽國小是一所承載無限希望的新學校，以閱讀素養、雙語教育為主軸，結合AI數位學習走向國際。家長會將扮演橋樑角色，連結學校、家庭與社區，讓孩子能在更安全、多元、充滿活力的環境中快樂學習。

鹿陽國小位於國道三號龍井交流道附近，地處交通與產業發展交會點，因應沙鹿地區人口快速成長及鄰近北勢國小額滿情況，市府投入超過6億元建設經費，分期興建安全美觀校舍，規劃未來將具備36班完整規模，成為海線地區重要的教育據點。