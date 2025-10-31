王美惠三冠王！獲公督盟優秀立委殊榮七度獎

▲▼ 王美惠三冠王榮耀 七度獲公督盟優秀立委 再拿口袋國會雙肯定 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠今天(31日)出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮，這是她自擔任立法委員以來第七次獲得該項殊榮；同時，王美惠也在口袋國會評鑑中，獲頒全院優良立委及委員會特優立委雙獎，肯定她在立院問政，法案推動與爭取地方建設的表現。

王美惠表示，感謝公督盟及各評鑑單位的肯定，問政認真是本份，但每一次的肯定，都是她最大的榮耀，也是最強的鼓勵。

王美惠指出，第三會期中，嘉義遭丹娜絲颱風及728豪雨重創。為協助地方儘速復原，她不僅提案爭取，也全程參與跨黨派協商，最終推動三讀通過「災後復原重建特別條例」，為後續復原與補助提供法源依據。

除災後重建外，王美惠也積極推動多項關鍵法案，提案「國家海洋科技營運中心設置條例」，推動國家級海洋科研與產業發展；並針對妨害運動賽事公平及意圖營利犯罪行為增訂處罰，維護體育公信。此外，也關注節能減碳政策，延長「貨物稅條例」節能電器減免期限。

王美惠強調，民意代表要把本份做好，鄉親自然就會看見。獲得肯定是回饋給一路支持她的嘉義鄉親，未來會繼續用行動回報鄉親對她的信任，並且要讓努力化作實際成果-建設嘉義。