最新賺年終方式？檢舉亂丟菸蒂獎金驚人　環保局再推打擊1陋習

有統計指出，台灣約有346萬人抽菸，許多公共場所也開始設有「吸菸區」，不讓一般民眾飽受二手菸之苦，但仍有一些吸菸者喜歡邊走邊抽，甚至亂丟菸蒂，使大多數人觀感不佳。最近有網友分享，收到檢舉亂丟菸蒂的獎金，意外引發熱議，還有人笑說「自己的年終自己賺」。

日前有一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文，他貼出一張照片，上頭寫著「核發114年10月份（第一批）檢舉獎勵金」，表格內清楚註明，原PO檢舉亂丟菸蒂的時間是在113年6月21日，還有違規者的車牌號碼、繳款憑證號碼，以及違規者挨罰1200元。

因此在違規者繳款後，環保局提撥給檢舉人1／10作為獎金有120元，而扣除20%稅收24元後，原PO最終實際拿到96元。雖然金額不多，但也讓收到獎金的原PO忍不住驚呼，「原來檢舉丟菸蒂真的有獎金」。

貼文一出，底下引發眾人熱烈討論，「在路上騎車真的很煩那些隨手彈菸蒂的」、「這真的該檢舉，很討厭騎車旁邊有人抽菸」、「支持這種破壞環境的檢舉」、「各位爭取年終的機會來了」、「環保類檢舉有獎金」、「邊騎車邊抽菸也要罰吧」。

事實上，苗栗環保局指出，光是2025年1月至4月受理亂丟菸蒂案件多達1149件，比去年同期增加27倍，相當驚人；此外，環保局除了檢舉亂丟菸蒂的獎金，也對亂丟垃圾提高罰鍰，每件最高達3000元，並鼓勵民眾踴躍檢舉，打擊亂丟垃圾的陋習。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

