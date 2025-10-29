「兒童歌仔戲」搭藝術卡車巡演免費看　周末加碼戲服、身段體驗　

▲「兒童歌仔戲」搭藝術卡車巡演，將於10月31日開跑。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

紙風車「藝術卡車」在10分鐘內從卡車變舞台，從2014年起已繞行台灣數圈，讓許多鄉鎮的孩童都能認得，如今將與「兒童歌仔戲」合作，由國內三大歌仔戲團「一心戲劇團、薪傳歌仔戲團、唐美雲歌仔戲團」輪番上陣，10月31日起出發在6鄉鎮巡演。唐美雲還透露，將有「歌仔戲版的南瓜馬車」。

「兒童歌仔戲搭藝術卡車巡演」計劃，由台灣歌仔戲推廣基金會、RC文化藝術基金會聯手，10月31日起乘著「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」出發，把歌仔戲帶到全國各鄉村，打造具母語推廣、文化平權、傳統藝術扎根等多重意義。

台灣歌仔戲推廣基金會辦理「兒童歌仔戲-親子劇場匯演」以來，足跡已遍及全國13縣市，所到之處吸引數千名親子共同參與，今年更有許多家庭連續每場都參與，跟著跑遍全國。

而「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」則由RC文化藝術基金會、紙風車文教基金會共同發起，秉持「孩子不能來、我們去」的信念，透過舞台卡車串連城鄉聚落，讓藝術落地紮根。

RC文化藝術基金會執行長王俊凱分享，當初跟紙風車執行長李永豐提起「藝術卡車」的想法，想不到李馬上覺得可行，而紙風車的魅力在於，很多家庭是「小孩說要看」，大人就會跟著去。他期許登上「藝術卡車」的表演團體，都能跟紙風車一樣抓住孩子們的心，也讓大人跟著一起放下手機看戲。

▲「兒童歌仔戲搭藝術卡車」巡演計畫開跑。（圖／記者林育綾攝）

「藝術卡車」為台灣設計打造，10分鐘內從卡車變成專業舞台，如同變形金剛，從2014年出發以來，已繞行台灣數圈，這次第一次與兒童歌仔戲合作，其便利性解決歌仔戲演出硬體的限制，也讓表演團隊更機動、有發揮空間。期望藉此合作拋磚引玉，讓國內有共同理想的團隊都能攜手合作。

受邀演出的三大歌仔戲團「一心戲劇團」、「薪傳歌仔戲團」、「唐美雲歌仔戲團」將輪番上陣，帶來豐富議題內容、互動熱絡的表演，其中11月2日桃園場將是「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」上路以來全國第300場，具有代表性意義。12月12日、13日於嘉義縣、台南市的壓軸演出，更特別將祈求台灣風調雨順的祝福融入於劇情中。

周末場次更加碼招牌戲曲藝術體驗活動，有戲服、戲曲妝容、身段免費體驗，讓親子客群可以藉由多元體驗中，復刻早年廟口看戲的感覺，共同創造親子溫馨的回憶。更多演出資訊，可搜尋「財團法人台灣歌仔戲推廣基金會」臉書粉絲專頁。

「兒童歌仔戲搭藝術卡車巡演」場次資訊：

一心戲劇團 演出劇目：《賽石頭？歐買尬～真的假的啦？》

10月31日（五）19:00／新北市鶯歌區鳳鳴國小

11月2日（日）19:00／桃園市蘆竹區蘆竹德林寺停車場

薪傳歌仔戲劇團 演出劇目：《黑姑娘》

12月5日（五）19:00／台中市南屯區豐樂雕塑公園

12月6日（六）19:00／南投縣名間鄉松柏嶺受天宮第一停車場

唐美雲歌仔戲劇團 演出劇目：《收妖日記：顛倒大王的秘密》

12月12日（五）19:00／嘉義縣竹崎鄉竹崎親水公園戲水區旁停車場

12月13日（六）19:00／台南市安南區安南果菜市場