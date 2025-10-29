桃園機捷A14站滲水排除　交通部：將與第三航廈同步啟用

▲桃園機捷A14站將配合第三航廈啟用時程同步通車。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場捷運第三航廈A14站工程進入最終階段，日前卻被爆出漏水情形。交通部長陳世凱近日前往視察，確認已無滲漏、積水問題，並要求A14站需配合第三航廈啟用時程同步通車。

陳世凱近日與鐵道局長楊正君及桃園機場公司董事長楊偉甫等人赴桃園捷運機場線A14與桃園機場第三航廈視察，他表示，A14車站漏水問題並無推卸桃園市政府處理，且今年3次邀集相關單位現勘，滲漏水問題已於2個月前透過「近灌遠排」方式解決，將配合第三航廈啟用時程同步通車。

交通部指出，機場捷運興建時，就已先興建A14站的4個月台，並在桃機T3下方B3層場址預留未來興建A14車站空間，待T3興建計畫獲行政院核定通過後，委託桃園機場公司併同T3計畫工程一起興建；針對A14車站滲漏水狀況，是因月台、隧道和T3下構工程先後興建，新舊工程中產生介面差異而導致。

▲▼交通部長陳世凱赴桃園捷運機場線A14與桃園機場第三航廈視察。（圖／交通部提供）

至於CU05標宏昇公司與隆銘公司之間的糾紛，交通部強調，隆銘公司為宏昇公司的水電環控工程分包商，雙方因合約紛爭無法解決而相互指控。主包商宏昇公司已將隆銘公司未完成的工作陸續洽其他分包商簽約承接，經評估不會影響CU05標工程進行與品質。

交通部表示，A14站站體位於第三航廈主體下方，採共構方式設計，規劃為地下3層車站。為配合桃園機場第三期航廈完工時程，鐵道局辦理A14站後續工程，配合第三航廈細部設計成果施作，包含車站建築裝修、水電環控、電梯及電扶梯、新增出入口及其他結構體等工作。