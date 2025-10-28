一鼻塞就用「鼻噴劑」卻更嚴重！藥師曝1款易惡性循環：不要頻繁用

▲左側為類固醇鼻噴劑，右側為去充血鼻噴劑。（圖／翻攝自Facebook／藥師洪正憲-藥就趁憲在）

記者曾筠淇／綜合報導

「鼻噴劑居然會讓鼻子越噴越塞？」藥師洪正憲發文表示，很多人只要一鼻塞，就會使用鼻噴劑，但為什麼幾天後，鼻塞的狀況似乎變得更加嚴重呢？如果使用的是「含去充血劑的那一類」鼻噴劑，記得千萬不要頻繁的使用，否則可能會陷入惡性循環。

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」上發文表示，許多人一出現鼻塞的狀況，就會使用鼻噴劑。雖然剛噴的當下，確實很有效，鼻子馬上就通了，但為什麼用了幾天後，鼻塞卻更加嚴重？甚至離不開鼻噴劑呢？

洪正憲指出，「關鍵原因就是去充血鼻噴劑造成的藥物性鼻炎，又稱『反彈性鼻炎』。」這類鼻噴劑大多是「α-腎上腺素受體致效劑，能收縮鼻腔血管，暫時減少腫脹，讓呼吸道瞬間暢通」，雖然很快就能解決鼻塞的狀況，但如果連續使用超過3至5天，鼻腔血管會因長期受到藥物刺激，而反彈性擴張，導致鼻塞更加嚴重，進而形成惡性循環，「鼻塞 → 噴藥 → 短暫舒緩 → 更嚴重鼻塞 → 只能再依賴噴藥」。

洪正憲表示，鼻噴劑有很多種種類，使用上也有不同的地方需要注意：

1. 類固醇鼻噴劑：用於過敏性鼻炎，可以長期規律使用，不會產生「越噴越塞」的問題。



2. 生理食鹽水噴劑：單純清潔、保濕鼻腔，沒有依賴性。



3. 去充血鼻噴劑：僅適合短期緩解急性鼻塞（例如感冒初期），連續用超過3至5天，要注意反彈性鼻炎的風險。

最後洪正憲提醒，不是所有的鼻噴劑都會人越噴越塞，「只有含去充血劑的那一類才會，使用時記得短期使用，不要過度頻繁。」如果長期鼻塞，也建議找耳鼻喉科醫師或藥師討論，找到最適合也最安全的治療方式。

本文經粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」授權引用