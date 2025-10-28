　
社會 社會焦點 保障人權

他娶妻答應「給168萬聘金」婚後卻裝死！岳父怒告　法院判必須給錢

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲他娶妻答應「給168萬聘金」婚後卻裝死，9年後岳父怒告，下場悲劇了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

一名男子小明（化名）2015年迎娶妻子時，跟妻子的家人簽署協議，同意支付168萬元聘金，其中18萬元先支付，餘額則分期每月2000元支付，但他婚後卻不履行協議，9年後岳父決定提告。法院審理後，認定協議有效，判處小明須立刻支付19萬6千元，且今年7月起須每月支付2000元至2078年10月止。

根據判決書指出，事件起源於2015年，小明迎娶妻子時，向岳父小華（化名）表明願支付168萬元聘金，不過雙方考量小明的經濟能力後，雙方決定簽訂書面契約，小明結婚時須先支付18萬元聘金，剩餘款項則以每月5日支付2千元的方式分期給付，直至付清為止。

然而，小明婚後卻未依協議履行分期付款，導致岳父提起強制履行訴訟，要求小明給付未支付的款項及遲延利息，且考量小明未來仍無法如期給付，亦提起將來給付之訴。

小明則辯稱，他當時遭到小華「刁難婚禮」才被迫簽協議，認為這份協議已違反公序良俗，應為無效，且雙方協議也約定禮金應全部由男方收領，但婚禮當天岳父卻擅自拿走禮金，導致協議條件未達成，故無履行協議義務。

法院審理後，認為我國傳統習俗，男女婚嫁時，男方給予聘金屬於一般社會禮俗，並非並非屬不法或社會不能容忍之行為，至於禮金部分，小華簽約時就說「聘金歸聘金、禮金歸禮金」，協議中也未提到禮金，足見小華根本未同意「禮金應全部由男方收領」作為小明履行協議的條件。

法院審酌後，判處小明須立即支付小華19萬6千元及遲延利息，並自2025年7月起至2078年10月止，必須按月支付2千元，全案判決可上訴。

更多新聞
他娶妻答應「給168萬聘金」婚後卻裝死！岳父怒告　法院判必須給錢

