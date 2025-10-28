水深110公尺！父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

▲男子在泳池示範跳水時意外觸底，造成頸椎斷裂不治。（圖／翻攝自北京時間）

圖文／CTWANT

大陸浙江省寧波市一處體育館發生一起意外。一名36歲胡姓男子是體育老師，日前帶7歲女兒前往體育館游泳時，於淺水區示範跳水動作，疑因未注意水深，頭部觸底導致頸椎斷裂，經送醫搶救後仍不治身亡。

綜合陸媒報導，體育館監視器畫面顯示，10月18日晚間，胡男在跳入水深110公尺的泳池不久後就浮出水面，全身僵直不動，當時7歲女兒在一旁尚未察覺異常，之後才察覺有異，試圖將爸爸拉起。

隨後胡男被拉上岸，送醫搶救5天後，仍宣告不治。家屬控訴，胡男跳水後頸椎斷裂，但現場人員卻未及時施救，延誤約16分鐘才開始救援，並表示將提告體育館。

業者回應，當時救生員看到胡男漂浮於水面後，曾上前詢問情況，但胡男並未回應，因此誤以為他在和女兒玩耍。直到發現異狀後才將胡男救上岸並送醫治療。

業者表示，胡男身亡的主因不在體育館，但仍願意配合後續調查與承擔相應責任。目前相關單位已介入調查事故原因，詳細責任歸屬仍待釐清。

