快訊／閃兵第2梯「8藝人全認罪」！檢喊不應緩刑：以免助長歪風

藝人王大陸今年2月遭查出涉嫌找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，檢警5月發動第二波搜索行動，逮捕多名藝人。新北院27日分兩批次開庭，下午3時先針對8名藝人（陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維）開庭，8人在庭訊中均認罪，向法官請求從輕量刑，多人爭取緩刑，還有人希望該採簡式審判。對此，檢方主張不應緩刑，以免助長逃避兵役歪風。法官諭知評議後裁定，是否改採簡式審判。