超商「周一限定」咖啡優惠　全家10元多1杯、7-11寄杯省上百

▲超商推出周一咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商紛紛推出新一波咖啡提神優惠，7-ELEVEN 除了「周一咖啡日」兩杯55折起，還有「萬聖節組合」多杯333元；全家也有周一限定「第二杯10元」。萊爾富除了門市指定咖啡買1送1，還有APP組合「買20送20」。

★7-ELEVEN

●周一、周二咖啡日

7-ELEVEN 在10月限定「周一咖啡日」，每周一「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」2杯組合價99元、「CITY PRIMA中杯精品馥芮白」2杯組合價109元。

每周二推出「質感咖啡日」，CITY PRIMA精品中杯美式2杯99元，限定icash pay支付。

●OPENPOINT行動隨時取

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至10月31日，推出「萬聖節不買就搗蛋」333元組合，可省上百元：

1. CITY CAFE 西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，任選6杯333元。

2. CITY CAFE 風味飲指定熱飲（皇家伯爵紅茶、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、好時經典可可），任選7杯333元。

3. CITY CAFE 大杯榛果燕麥拿鐵，5杯333元。

4. CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選8杯333元。

5. CITY TEA 香鑽水果茶，7杯333元。

▼7-11推出「萬聖節不買就搗蛋」333元組合優惠：





●不可思議咖啡販售門市優惠

7-11針對uniopen會員推出優惠，即日起至11月14日，會員到OPENPOINT APP下載即可有機會獲得專屬兌換券，活動期間可至不可思議咖啡販售門市，兌換大杯冠軍美式咖啡只要35元（原價80元）。

同時即日起至10月31日，不可思議咖啡推出「萬聖節專屬個性拉花」，活動期間點購冠軍拿鐵、奶蓋系列咖啡，就送價值30元的智能個性拉花。

▼不可思議咖啡推出「萬聖節專屬個性拉花」。（圖／業者提供）

★全家

全家周一限定，10月27日限時一天在APP「隨買跨店取」推出指定咖啡優惠，等於加10元多一杯：

◾大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元/杯）。

◾大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元/杯）。

◾大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元/杯）。

◾大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元/杯）。

▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市

萊爾富門市即日起至10月28日，多款指定咖啡買1送1：

◾大杯特濃美式，買1送1（原價55元）。

◾大杯特濃拿鐵，買1送1（原價65元）。

◾特大杯美式，買1送1（原價60元）。

◾特大杯拿鐵，買1送1（原價70元）。

●APP

萊爾富即日起至10月28日，在Hi-Life VIP APP推出咖啡寄杯優惠：

◾特大杯美式，買20送20，5折（原價60元/杯）。

◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元/杯）。

◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元/杯）。

◾大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元/杯）。

▼萊爾富指定咖啡買1送1，寄杯優惠「買20送20」。（圖／業者提供）

