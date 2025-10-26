袋裝麵包出現「活蟑螂」！　密封空間竟能存活

▲大陸袋裝麵包出現「活蟑螂」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸一名消費者在社群媒體上發文投訴，他買了獨立包裝的麵包，裡面竟有一隻活蟑螂，引發網友議論。事發食品公司客服回應稱，已聯繫到該名消費者，請對方將問題食品寄回公司，以便核實並調查原因。不過也有人質疑事件真實性，認為蟑螂在密封空間中不可能存活。

陸媒《極目新聞》報導，該名大陸消費者發布的影片顯示，在一袋獨立包裝的麵包中，有一隻黑色的蟑螂正在爬行。他多次轉動麵包袋，並用手按壓鼓起的包裝袋，顯示包裝袋疑似封裝完好。

該消費者展示的圖片顯示，他是10月22日在電商平台的官方旗艦店購買的一箱麵包，價格為29.9元人民幣，10月24日收到貨物。該消費者表示，他已第一時間找商家反映，稱袋子是密封的，而且蟑螂還是活的，商家要求他寄回貨品，經核實無誤後再作處理。

有大陸網友在評論區質疑此事，認為蟑螂在包裝完好的麵包袋中不可能存活，懷疑該事件真偽。上述消費者在回覆網友評論時，多次強調是真事，已向商家反映，正在進行溝通。

涉案的食品公司工作人員稱，公司已關注到消費者反映的情況，已聯繫該消費者，請對方將問題食品寄回公司，以便調查原因後進行後續處理。