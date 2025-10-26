長榮馬拉松吸2.4萬名跑者參賽　半馬女子組陳美彤將冠軍留台

▲長榮馬拉松共有2.4萬名跑者參與。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

2025長榮航空馬拉松今天於總統府前開跑，吸引52國、2萬4千名跑者參與，全程馬拉松男子組冠軍由肯亞籍Joseph Mwangi Ngare奪得；女子組由澳洲籍Amelia Clark摘取后冠，半程馬拉松女子組則由國內好手陳美彤將冠軍留在台灣。

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，今天清晨於總統府前開跑，終點設於大佳河濱公園。

全程馬拉松男子組冠軍由肯亞籍Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪得；女子組則由澳洲籍Amelia Clark以2小時47分鐘25秒摘取后冠。半程馬拉松男子組由來自肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒率先衝線；女子組則由陳美彤以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績，將冠軍留在台灣。

而年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第二的跑者張景敦，今天以2小時40分鐘48秒奪下全馬國內男子組第一，與全馬國內女子組冠軍李惠娟各獲得一張長榮航空全球不限航點經濟艙機票。

另外，長榮航空馬拉松連續第4年舉辦10公里「幼苗組」，男子組黃為勝以36分44秒奪得冠軍，女子組冠軍由林千藝以45分13秒摘下。

長榮航空表示，今年準備10張歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票、20張立榮航空國內線機票、長汎假期5萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌「采寓」的住宿券等給跑者抽獎，每位跑者也享長榮航空國際線機票專案活動代碼及樂e購專館8折等優惠。

▲半程馬拉松女子組由國內好手陳美彤將冠軍留在台灣。（圖／長榮航空提供）