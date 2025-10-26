我在哪？高市消防局發布影片　籲善用119定位簡訊爭取救援時間

▲高雄市政府消防局推出一支改編自真實報案情境的「119 報案定位簡訊」宣導影片，展現科技輔助如何爭取寶貴的救援時間。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

「我...我在哪裡？快點！救護車快點來！」面對突發緊急狀況，民眾驚慌失措導致報案時無法清楚說明地點，往往是救援行動中的一大挑戰。為宣導「119 報案定位簡訊」功能的重要性，並呼籲市民保持冷靜，高雄市政府消防局近日推出一支改編自真實報案情境的宣導影片，展現科技輔助如何爭取寶貴的救援時間。

這部宣導影片取材自真實的 119 報案錄音，內容生動呈現報案人因高度緊張或身處陌生環境，導致無法明確告知自身位置的焦急情景。然而，經驗豐富的 119 執勤員迅速應變，透過傳送「報案定位簡訊」，引導報案人點擊簡訊連結，在短短數秒內即精準鎖定報案人的 GPS 座標。憑藉這項科技輔助，消防局得以迅速派遣最近的救護車前往現場，最終順利完成急救任務。

高雄市政府消防局表示：「緊急狀況下，報案人難免會緊張，但請相信我們 119 執勤員的專業。即使您一時說不清楚地點，我們有科技輔助，特別是這個『119 定位簡訊』，能為我們爭取寶貴的救援時間。」此功能猶如救援行動的加速器，大幅縮短了搜救時間。

藉由影片發布，消防局同步向廣大市民提出三點重要呼籲：

一、報案別慌張，冷靜提供「人事時地物」： 遇到緊急狀況撥打 119 時，請務必保持冷靜，並依據執勤員的引導，簡要提供「人」（傷病患狀況）、「事」（發生何事，如車禍、急病等）、「時」（發生時間）、「地」（最關鍵的發生地點）、「物」（現場環境特徵）等五大資訊，以利派遣。

二、善用定位功能，精準鎖定位置： 若因地點不明確而影響報案，請民眾配合 119 執勤員指示，接收並點擊「報案定位簡訊」連結，讓系統自動回傳 GPS 座標，以科技力量縮短救援車輛尋找現場的時間。

三、切勿謊報，將資源留給需要的人： 消防救災救護資源有限，消防局嚴正呼籲市民切勿無故撥打或惡意謊報。依《消防法》第36條規定，無故撥打報案電話或謊報者，將處新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰，情節嚴重者甚至可能涉及刑事責任。消防局強調，119 報案電話是攸關人命與財產安全的重要專線，應留給真正需要緊急救援的案件。

高雄市政府消防局表示，未來將持續精進科技輔助派遣系統，並期盼市民朋友能正確且有效利用 119 報案資源，共同構築更安全的城市防線，守護你我的生命財產安全。

影片連結：https://www.facebook.com/reel/1537734563893976