國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

痛批川普是「暴君」　賀錦麗：我可能再戰白宮！

▲▼賀錦麗在拜登退選後首公開發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗：我還沒結束！考慮再次角逐總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國前副總統賀錦麗接受英國廣播公司（BBC）專訪時透露，她有可能在未來再次角逐總統寶座，並表示，自己「或許」會成為美國總統。她同時猛烈抨擊現任總統川普，直指其為「暴君」，並指出自己過去競選期間的警告已經逐步成真。

報導指出，這是賀錦麗在去年敗給川普後，最清楚地表態可能於2028年再度參選。面對部分民調顯示她無緣民主黨下一屆提名，她不予理會。

在專訪中，賀錦麗對再次挑戰白宮持開放態度，並表示，她相信在自己孫輩的有生之年，美國一定會出現女性總統。當被問及那個人是否可能是她本人時，她回答：「有可能」，顯示正考慮重返選戰。她強調，雖然尚未做出最終決定，但仍對自己的政治前景抱持信心。

賀錦麗說：「我還沒結束。公職已深入我的生命，我這輩子都在奉獻自己。」

此外，她嚴厲批評川普過去在任期間的行為，指出其威權傾向與預測如出一轍。「他曾承諾會將司法部作為政治工具，現在他真的這麼做了。」

她也對部分美國商業界與企業高層提出指責，認為他們過於順從總統的要求。「很多人從一開始就向這位暴君低頭，背後原因複雜，有的是為了靠近權力，有的可能希望交易或避開調查。」

對於賀錦麗的言論，白宮採取輕蔑態度回應。發言人傑克森（Abigail Jackson）表示：「賀錦麗當初落選已是明顯訊號，美國民眾對她的所謂說法根本不在意。抑或她自己明白，才會向國外媒體抱怨。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

白宮：川普撤除賀錦麗特勤局保護

白宮：川普撤除賀錦麗特勤局保護

白宮高層官員以及美國前副總統賀錦麗的幕僚證實，總統川普已下令取消賀錦麗的特勤局安全維護，引發外界批評，認為這是川普對政治對手的又一次報復。

川普控賀錦麗「買通巨星助選」

川普控賀錦麗「買通巨星助選」

川普撤回前朝官員獲取機密資訊權限　拜登也在內

川普撤回前朝官員獲取機密資訊權限　拜登也在內

不讓拜登、賀錦麗碰機密　川普宣布撤存取權

不讓拜登、賀錦麗碰機密　川普宣布撤存取權

美國會認證勝選　川普當選第47任總統

美國會認證勝選　川普當選第47任總統

賀錦麗

