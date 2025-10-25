7000萬年前恐龍蛋出土！保存完整「如水煮蛋」　科學家驚呼太神奇

圖文／鏡週刊

電影《侏羅紀公園》場景真實上演！阿根廷科學家近日在地層中挖出一顆距今約7,000萬年的恐龍蛋，這顆龍蛋狀態完美、外殼完整，就像剛煮好的水煮蛋一樣。裡頭可能還保存著基因物質，震驚古生物學界。

根據《紐約郵報》報導，阿根廷國家自然科學博物館（Bernardo Rivadavia Argentine Museum of Natural Sciences）的脊椎動物古生物學家穆尼奧斯（Gonzalo Leonel Muñoz），近日接受《國家地理》訪問時表示：「我們常常能找到恐龍化石，但恐龍蛋卻少之又少！這次真的是意料的驚喜！」

研究團隊在阿根廷中部的內格羅河省（Río Negro）進行挖掘時，偶然發現這顆保存極佳恐龍蛋。該地化石資源豐富，過去也曾出土過恐龍蛋，但像這樣外殼幾乎無損的情況，極為罕見。

▲ 恐龍蛋外殼光滑堅固，細看仍能見到自然裂紋與沙質痕跡，宛如剛煮好的水煮蛋。（翻攝federico.agnolin IG）

阿根廷國家自然科學博物館的「比較解剖與脊椎動物演化實驗室」（Laboratory of Comparative Anatomy and Vertebrate Evolution）在IG分享影片，可見領隊阿格諾林（Federico Agnolín）小心翼翼拿著這顆恐龍蛋，蛋殼表面平滑，看起來就像一顆鴕鳥蛋。影片說明寫著：「這很可能是南美洲首次發現這種恐龍的蛋！而且牠不是孤單一顆，我們發現的是一整個巢！」

根據這顆蛋的大小，初步判斷牠屬於「波納帕特掠龍屬」（Bonapartenykus），那一種生活在白堊紀晚期的小型肉食性獸腳類恐龍。穆尼奧斯指出：「我們以前大多發現的是長頸恐龍的蛋，那些蛋形圓潤、外殼厚實又堅硬。但這次找到的是屬於肉食恐龍的蛋，殼更薄、更脆弱，因為牠們正是鳥類的祖先。」

▲ 恐龍蛋表面平滑堅固、幾乎毫髮無損，讓科學家驚訝不已。（paleocueva.lacev IG）

▲ 阿根廷古生物學家在內格羅河省化石區發現距今約7,000萬年的恐龍蛋，外殼完整、保存狀態極佳。（翻攝paleocueva.lacev IG）

▲ 恐龍蛋初步推測屬於波納帕特掠龍屬，是白堊紀晚期的小型食肉恐龍。（翻攝Wikipedia）

穆尼奧斯進一步解釋，肉食恐龍的蛋與鳥類的蛋結構相似，外殼較薄，但也更容易破碎，能夠完整保存至今，是極為罕見的。

這顆恐龍蛋和同批出土的化石，將被送往阿根廷國家自然科學博物館進一步分析。研究團隊將利用高階掃描技術，確認蛋內是否仍有胚胎存在，如果真的有，不僅能明確鑑定恐龍種類，更有助於了解恐龍與鳥類間的演化關係。

