台中大雅越籍男砍死同鄉　聲押禁見

▲台中大雅分局。（圖／記者許權毅攝）

記者葉國吏／綜合報導

台中市大雅區24日發生一起命案，越南籍范姓男子持刀攻擊同鄉黎姓男子，導致黎男重傷送醫不治。警方逮捕涉案范男及協助藏匿嫌犯的台灣籍陳姓男子，檢方今凌晨聲押范男，並對其他涉案者交保處理。

根據台中地方檢察署發布的消息，24日清晨4時許，警方接獲通報，在大雅區中清路旁發現一名男子倒臥，身上多處重傷已無生命跡象。經調查確認死者為21歲的越南籍黎姓男子，且為逾期居留身分。警方隨即展開現場勘驗，並調閱附近監視器，鎖定32歲的越南籍范姓男子為嫌犯。

范男涉嫌在黎男租屋處與其發生激烈爭執，隨後持水果刀攻擊對方，導致黎男傷重不治。案發後，范男由台灣籍陳姓男子駕車接送，前往另一名越南籍移工的住處躲藏。警方成立專案小組，迅速鎖定嫌犯行蹤，並逮捕范男及涉嫌協助藏匿的陳男等2人。黎男的遺體已由檢察官和法醫相驗，後續將進行解剖檢視。

昨晚，警方將范男及其共犯移送至台中地檢署。檢察官認為范男涉嫌刑法殺人罪，且有逃亡或串供的可能性，向法院申請羈押禁見。至於協助藏匿的陳男及另一名越南籍移工，則分別以新台幣25萬元及1萬元交保候傳。目前檢方正持續深入調查案情。