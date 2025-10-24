家寧晚間上新片了！內容「完全沒提Andy」留言區罵爆

▲針對Andy的說法，家寧並未回應，而是發布到苗栗玩的影片。（圖／翻攝YouTube／秘月期POPOO）



記者柯振中／綜合報導

YouTuber「Andy老師」與前女友家寧的分手後對簿公堂，Andy近日又加碼爆料，看完卷宗才得知家寧竟主導試圖摧毀他人格的計畫，令粉絲感到相當憤怒。針對Andy的說法，家寧並未理會，且24日還在YT頻道發布了影片，分享至苗栗銅鑼遊玩的心得，不過影片發布以後，留言區的網友全都罵爆了。

Andy近日發布影片，爆料看完卷宗以後，才知道家寧第一時間就「先找人來處理我」，且家寧一家人還有個名為「家寧公關危機」的群組，成員除了張家人以外，還有知名男藝人、公關及網軍團隊等。消息曝光以後，引起極大討論。

針對Andy的說法，家寧並未做出回應，24日還在YouTube頻道上傳了新的影片，介紹前往苗栗銅鑼吃喝玩樂、美髮的片段。

影片發布以後，多數網友並未買單，而是在下方留言大罵，「你真的滿瘋狂的，今天幾乎全台灣人都在DISS你，你還能若無其事PO視頻（影片），也是心理素質強大，佩服佩服」、「今天你倒讚了嗎？讓我們一起維持全台最高倒讚的YouTuber吧」、「現在發影片是想裝沒事嗎」、「你心安理得嗎」、「還有心情更新」、「真佩服你的若無其事。」