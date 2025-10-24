非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查

▲農業部長陳駿季說明非洲豬瘟最新狀況。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／綜合報導

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌，農業部長陳駿季今（24日）表示，目前暫無其他異常案例。不過，他也指出，從檢測到陽性反應案例至今，潛伏期發病大約是4至15天，「換句話說，我們現在目前正進入比較緊張的一個階段，如果會開始發病應該是在這個時間點。」因此後續可能會再啟動第二輪檢查。

陳駿季下午召開記者會表示，現正針對21縣市養豬場進行第一輪生物健康檢測狀況，預計後天完成第一輪檢測，目前台中市40個案場及其他縣市並未檢出疑似非洲豬瘟反應，近期也會針對斃死豬在第一時間以最高規格進行必要抽檢。另外，從今天起，針對批發與肉品市場進行環境PCR監測，希望藉此防堵病毒擴散與斷鏈。

他指出，第一輪的檢查可能是不夠的，從20日的台中市檢測出陽性反應案例算起到今天，潛伏期發病大約是4天到15天，「所以換句話說，我們現在目前正進入比較緊張的一個階段，如果會開始發病應該是在這個時間點，然後會發病。」

他表示，農業部搶了比較早的時間，在做第一輪檢查，針對相關的第一輪檢查結果，再看看有沒有什麼樣比較需要精進的地方，會再啟動第二輪的檢查。

另外，陳駿季也說，會更優化各豬場病死豬的調查，「正常狀況下，會有異常通報指標，包括500頭以上有2%異常死亡，200頭以下是5％，介於中間則是3%，但這段期間要往下調整，希望第一時間以最高規格去調查，也會作必要抽檢。」

