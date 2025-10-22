館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎台灣網紅與同胞來走走看看

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

網紅館長（陳之漢）以「和平大使」目的，已經多次前往大陸多個城市直播交流，昨24日晚間他再次宣布25日台灣光復80週年當天前往大陸展開12天旅程，首站是北京、瀋陽、廈門。陸方是否會邀請陳之漢參加相關紀念活動，大陸國台辦沒有正面回應，僅指出「我們歡迎台灣同胞以各種方式和大陸同胞共同銘記歷史」同時歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來北京來大陸各地走走看看。

朱鳳蓮指出，北京市千年古都也是國際化的大都市，一首《北京歡迎你》唱出了北京人歡迎八方來客，歷史文化底蘊和蓬勃現代化都市活力的熱情。

朱鳳蓮表示，我們歡迎台灣同胞，為了便利台灣同胞過來的大陸，今年實際上是推出了一系列的便利措施，比如手「首來族」的台胞申辦，保證免收證件費，沒有辦理台胞證的同胞可以在所有符合條件的口岸落地辦理一次有效台胞證。

朱鳳蓮表示，所以現在台胞來大陸是想可以想來就來、說走就走，我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來北京來大陸各地走走看看，進行各種文化體驗、科技體驗、生活體驗、談交流、談合作、談未來，用各種方式去發現大眾，瞭解大陸，喜歡大陸，與更多的朋友分享見聞，分享機遇。

朱鳳蓮指出，今天台灣光復80週年大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，我們也歡迎台灣同胞以各種方式和大陸同胞共同銘記歷史，緬懷先烈，共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。