按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

記者黃翊婷／新北報導

男子阿豪（化名）今年7月間被查獲在某養生館與女按摩師進行性交易，因而挨罰1500元罰鍰；但他向法院聲明異議並表示，當時是因為一時緊張才會回答「之前來的時候有，這次沒有」，況且那時候根本還沒開始按摩，他就被帶回派出所了。不過，新北地院板橋簡易庭法官審理之後，並未採信阿豪的說詞，日前仍裁定駁回。

▲阿豪否認與女按摩師進行性交易，但沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪今年7月間在新北市某養生館被警方查獲，與一名女按摩師以1300元為代價進行性交易，因而被依違反社會秩序維護法裁罰1500元罰鍰。

阿豪不滿挨罰，決定向法院聲明異議，他強調，當時他正在包廂內等待，有一個人突然跑進來問他怎麼趴著，於是回答「正在等小姐」，對方又問了一些問題，他因為一時緊張說錯話，才會回答「之前來的時候有，這次沒有」，結果根本還沒開始按摩就被帶回派出所。

不過，新北地院板橋簡易庭法官認為，經查，阿豪在接受警詢時，於自白中提到半套性交易一事，聲明異議時才改口聲稱沒有進行性交易。

而在警詢過程中，法官指出，警員採取一問一答方式進行，語氣平和，阿豪當時精神狀況正常，神態自然，針對提問都能自主、清楚回答，警員也都有按照他的陳述記載，並無強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押等情形。

法官表示，經核實，原處分機關依法對阿豪進行裁處，並無違誤，最終沒有採信阿豪的說詞，裁定駁回，全案仍可抗告。