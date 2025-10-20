　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋限制住居

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市警方7月間在一處水溝內發現一具成年男子遺體被塞進紅色行李箱內棄屍，調查後循線鎖定29歲陳姓兒子涉有重嫌，遭依殺人、遺棄屍體、湮滅證據等罪嫌移送法辦並聲押獲准。然而法醫解剖後發現，死者體內未檢出任何毒物或藥物反應，也無外力致死、受虐等跡證，初步傾向判定為自然死亡或猝死，檢方撤銷羈押、無保釋放，目前僅限制陳男住居。

回顧案情，今年7月28日晚間11時許，有民眾在新莊新泰路381巷底的水溝中，發現一個紅色行李箱發出惡臭。警方打開後，發現一具成年男性屍體，遭黑色垃圾袋包裹，蜷曲狀塞入行李箱內，隨即在周遭展開調查。

▲▼新莊箱屍案，陳嫌棄屍路線監視器畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方發現陳男頭戴藍色鴨舌帽，拖著紅色行李箱丟棄。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方擴大調閱附近監視器後，8月1日晚間10時許，從7月6日的監視器影像中發現，一名男子頭戴藍色鴨舌帽，拖著紅色行李箱走到該處丟棄，警方沿途調閱畫面，確認為住在中平路巷內的29歲陳男，逮捕後經指紋確認，死者為陳男父親。

逮捕時陳男不但裝作無辜的問「你們幹嘛抓我。」還不斷以上廁所為由，打斷警方詢問。製作筆錄時陳男也不願配合，問死者是否為其父親，對方卻答非所問說「每個人都有爸爸。」對於其他問題則不願回答，移送時還要求警方「不要太快」、「不要太粗魯」，甚至說「下大雨你們要帶我去哪？」。

▲▼新莊箱屍案，陳姓嫌犯遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳嫌涉嫌弒父棄屍，落網後態度相當不配合。（圖／記者陸運陞攝）

警方在逮捕陳嫌後訊後，8月1日依殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪，將陳男移送新北地檢署偵辦並建請羈押。檢方1日晚間複訊後，認定陳男涉嫌殺害直系血親尊親屬，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准。

然而，案情卻出現大反轉，因法醫驗屍報告出爐，死者體內未驗出毒品反應，也無他殺及施虐跡象，認定為自然死亡或意外猝死，無法認定陳男弒父或加工致死，檢察官向法官申請具保停押，但因陳男財力不足，因此無保釋放，遺棄屍體罪則尚未起訴，目前僅限制住居。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴
快訊／台中女「吃芭樂噎到」喪命！　搶救一夜家屬忍痛拔管

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

鹿港整排欖仁老樹一夜遭斷頭　電鋸男辯「受委託」下場慘了

高雄2車主遭「槍擊」車窗成蛛網　BB槍怪客被逮稱：無聊、好玩

快訊／陸軍南部砲測中心墜樓！　「24歲中尉副連長」搶救無效亡

境外來電挑釁喊「想在北捷放炸彈」！　捷警維安升級

快訊／台中女「吃芭樂噎到」喪命！　搶救一夜家屬忍痛拔管

新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780萬

國5女駕駛「打水漂」撞護欄！後車閃不過追撞　2人送醫

媽媽帶3女兒逛三義木雕街　店家黑狗突攻擊！2稚女慘遭咬傷

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

鹿港整排欖仁老樹一夜遭斷頭　電鋸男辯「受委託」下場慘了

高雄2車主遭「槍擊」車窗成蛛網　BB槍怪客被逮稱：無聊、好玩

快訊／陸軍南部砲測中心墜樓！　「24歲中尉副連長」搶救無效亡

境外來電挑釁喊「想在北捷放炸彈」！　捷警維安升級

快訊／台中女「吃芭樂噎到」喪命！　搶救一夜家屬忍痛拔管

新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780萬

國5女駕駛「打水漂」撞護欄！後車閃不過追撞　2人送醫

媽媽帶3女兒逛三義木雕街　店家黑狗突攻擊！2稚女慘遭咬傷

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

熟悉的國民黨最對味！

水手單場3失誤！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

白文鳥Cosplay「香草冰淇淋」　杯子裡變一球完美融入

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

連晨翔DIY金鐘獎盃真情告白！　劉品言甜笑：今年已獲你這個最大獎

雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

回收車開門擊落機車姊妹　護理師妹慘截肢　

獨／遭爆二婚娶陸妻！海巡少將還曾掌情報系統

即／台中男女雙雙昏迷　警破門搶命

更多熱門

相關新聞

即／新莊工廠大火　濃煙擴散3地區

即／新莊工廠大火　濃煙擴散3地區

新北市新莊區壽山路今（19）日下午近6時發生一起工廠火警，起火地點為壽山路103號之2的倉庫建物。新北市消防局指出，現場為倉庫用途，內部無人受困或受傷，消防人員已趕抵現場全力搶救中。

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

仙爆！霧灰粉行李箱美出天際

仙爆！霧灰粉行李箱美出天際

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

胡宇威收行李必帶它　讓老婆不解

胡宇威收行李必帶它　讓老婆不解

關鍵字：

新莊箱屍行李箱殺父

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面