林俊憲拋「里政三願景」：打造韌性城市　從基層治理升級開始

▲立委林俊憲提出「里政三願景」，盼強化基層治理體系。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

從COVID-19疫情、地震到風災，基層里鄰長長期站在第一線，協助通報災情、防疫宣導與照顧弱勢，被視為市府與民間之間最關鍵的橋梁，有意代表民進黨參選2026台南市長的立委林俊憲指出，若要讓台南成為更安全、有韌性的城市，基層治理必須升級，因此提出「里政三願景」，包括「提高里建設經費」、「每月發放鄰長工作協助費」及「建立里政數位平台」。

林俊憲表示，目前台南市649里的里建設經費每里僅13萬元，相較新北、桃園每里60萬元仍有落差。此外，各里人口差距極大，例如龍崎區中坑裡僅130人，安平區國平里則近1.2萬人，服務需求不同卻採同額補助，並不合理。他主張將建設經費提高至每里15萬元，並依人口、面積、防災、防汛、防疫等條件彈性調整，建立分級補助制度，讓資源更貼近需求。

第二項願景聚焦於鄰長勞務回報。林俊憲指出，全市共有9,661位鄰長，長期協助防災、防疫、宣導與社區服務，目前僅提供年度慰勞金，與實際付出不成比例。他建議改為「每月2000元工作協助費」，讓鄰長感受到制度性的支持，也促使防災與社區動員更加有效。

第三項則為建立「里政數位平台」，作為市府與基層之間的即時通訊網絡。林俊憲提到，未來若平台建置完成，里長可即時回報道路損害、災情、民意建議，市府亦能快速調度資源；在防汛、地震或疫情期間，更可將疏散、防疫資訊直接推播給居民，形成完整的「市府—里鄰—居民」防災網絡，同時搭配定期舉辦的「里政實體座談會」，線上線下雙軌整合。

林俊憲強調：「城市的韌性，不只來自防災設備，更來自每一位里鄰長的行動力。」他認為，只要給予資源、尊重與制度，基層就是台南最堅固的防線。他承諾，未來將推動基層制度現代化，打造一座更有效率、更有溫度、更能聽見民意的城市。