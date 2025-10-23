　
社會焦點

年收500萬渣男吃醋暴揍小三　法官判囚8月轟：錢買不到傷人權

▲女孩,哭泣,掩面。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

▲北部1名年收500萬已婚男子，發現女友手機放有前男友照竟施暴。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

1名年收500萬的已婚男子，看到婚外女友手機裡有「前男友影像」後情緒失控，不但對她動手，還嗆「不匯錢就天天來」，逼得女方崩潰臨櫃匯出800萬元。士院批他仗著金錢優勢踐踏尊嚴，還在判決中強調「金銀固可購買世間萬物，惟終難持作恣意侵害他人自由及人性尊嚴之託詞」，也就是再有錢也不能拿來當成傷人的理由，依強制罪判刑8月，不得易科罰金。

判決指出，阿鑫（化名）意外翻看婚外女友小湘（化名）手機，見到前男友影像後醋勁大發，深夜透過LINE爭吵；翌日清晨，他衝到2人同居的租屋處，直接掀棉被、拉頭髮、扯手臂，把小湘連同手機一起趕出門並反鎖。小湘僅穿睡衣、身無他物，阿鑫持續透過LINE威脅「不匯錢就天天來」，她被迫入內更衣、拿存摺，卻又被摔出門外，最後只得前往銀行臨櫃匯出800萬元。

阿鑫挨告後否認施暴、否認脅迫，主張2人有「協議」，若女方手機留有前男友影像，即須歸還其代操股票的800萬元獲利，小湘是理虧才自願匯款，他還說，自己只是承租人行使權利、事後2人也已言歸於好。

法院調查證據發現，800萬元確實匯入阿鑫帳戶，案發後第3天拍攝的照片，照片中女子頸部、手部瘀青照片與小湘特徵吻合。從通訊軟體對話出現「踹出門、800萬元、被打才匯」等關鍵語句，阿鑫未否認，反嗆「妳要付出代價」。

法官認定，阿鑫從事投資、年收500餘萬元，已婚育有3子並扶養家人；開庭時仍不思反省，反覆強調「租金我付」「股市我操賺很多」，顯見以金錢作為控制與貶抑他人尊嚴的工具。雖其後已將800萬元返還，但不足掩蓋當時以暴力脅迫剝奪他人意思自由的嚴重性。若仍給予可易科罰金之刑，難以警惕，故判處8月徒刑、不得易科罰金。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

