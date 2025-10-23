　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母子檔搞詐3.7億！　身分起底竟是「渣打銀行前女經理」

「歐悅集團」林姓執行長行詐不法所得高達3.7億元，檢方6月起訴林男等8人，9月26日其中一名貸款專員吳棕睿遭判5年。（圖／翻攝畫面）

▲「歐悅集團」林姓執行長行詐不法所得高達3.7億元，檢方6月起訴林男等8人，9月26日其中一名貸款專員吳棕睿遭判5年。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「歐悅集團」執行長林冠宏與及其祕書蔡女等8人今年6月爆出，2023年涉嫌在全國各地以假檢警、假投資向民眾詐取財物，得手後，隨即勾結地政士、貸款專員等，以專業的「地面師」詐欺手法，對12名被害人進行二度詐騙，將被害人提供的不動產設定抵押後，再將高額貸款提領一空，最終造成被害人損失逾3.7億元，甚至有受害者因此抑鬱而終。彰化地方法院9月底對其中一名被告吳棕睿做出判決，以詐欺取財等罪判處有期徒刑5年，還意外查出其母親王女竟利用專業的金融風控知識，親手打造出一套滴水不漏的「詐騙教戰守則」，其中內容也隨之曝光。

據了解，王女擁有20年資深金融背景，曾任職於渣打銀行的風控經理，並在荷蘭銀行（ABN AMRO）待了將近 11 年，職稱同樣是經理。這份紮實的資歷，讓她對銀行的「聯徵紀錄、照會電話、申貸話術」等內部稽核程序瞭若指掌。並透過相關專業指導詐團，該用何種話術誆騙受害人上當。

王女親撰的《教戰守則》涵蓋了從「送件話術」到「風控規避」的所有環節，目標是讓缺乏經驗的人頭客戶，也能在銀行嚴格的電話照會中輕鬆過關。在「送件必備告知客戶的五點」中就提到如何切斷敏感對話，要人頭客戶「照會時切記：如有不清楚的問題，馬上回答臨時有事，等等回撥，並掛掉打給我們」。

王女（圖左）身為吳棕睿母親，竟憑藉過往在銀行進行風險管理的專業，撰寫「教戰守則」協助犯罪。（圖／讀者提供）

▲王女（圖左）身為吳棕睿母親，竟憑藉過往在銀行進行風險管理的專業，撰寫「教戰守則」協助犯罪。

教戰守則中還不忘強調「當舖的事千萬不要講到」，為了讓照會過程盡可能簡潔，不給銀行人員額外盤查的機會，提醒成員「不要與照會人員聊天」。而被問到資金用途標準答案如申貸、期數、金額、資金用途等問題，則一律回答「現金備用」。

另一份《基本資料話術》內容也跟著曝光，他們會在電話中謊稱：「會先依銀行以及融資的行內估價作業進行，不會讓您留下任何的聯徵紀錄，也要先向您強調務必要暫停所有的貸款相關申請作業，以免聯徵上留有近期查詢紀錄」，這段話精準地打消了被害人對「聯徵紀錄」的顧慮，而「聯徵」正是銀行間判斷風險的最重要依據。

王女利用她對金融流程的了解，了解被害人名下有多少資產，並讓其逐漸卸下心房落入陷阱。此外，這份守則還設計了 35個問題，深入調查被害人的「基本資料、信用狀況、名下資產、加分項目」，甚至包含「有無詐欺毒品前科？或其他法律問題？」。這套流程的嚴密程度，幾乎與正規銀行或融資公司的審核問卷有得比，目的就是讓集團能提前掌握被害人的風險指數，並準備好應對銀行照會的標準答案，確保詐貸流程的成功率。

王女身為熟知金融風控流程的前資深經理，將其智慧用於犯罪，不僅輕易地騙過正規金融機構，更進一步替詐團撈了3.7億元。隨著案件進入司法程序，這份精英家庭犯罪的「教戰守則」，也成為司法機關審理金融詐欺罪的重要證據。

據了解，吳棕睿的不法所得皆匯入了母親王女的帳戶統一管理，昔日的金融菁英卻濫用自身專業，撰寫｢教戰守則」幫助詐團成員操縱被害人與規避審核的犯罪工具，說是金融體系訓練出來的內鬼也不為過。也揭露了專業金融人士與傳統詐騙結合後，是如何利用銀行與融資公司規則犯罪，民眾若遇到相關狀況不可不慎，務必「謹記一聽、二掛、三查證」訣竅，避免受騙以確保財產安全。

針對吳棕睿遭判刑，以及其母、前金融風控經理所撰寫的《詐騙教戰守則》等問題。本刊截稿前致電得智法律事務所、聯繫吳棕睿的委任律師黃鼎鈞。事務所表示，黃律師在桃園開庭，需隔日一早才能針對判決書內容及相關細節作出回應。

本刊也致電歐悅集團詢問執行長林冠宏涉及詐騙等問題，該集團人員表示不太清楚細節，不便多做回應；至於林遭檢方求刑10年，後以300萬元交保後，是否還擔任執行長一職，該集團人員認為這是高層的內部訊息，不太清楚詳情。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28頭疫豬流入肉品市場！　市府急追流向
衛福部出手！役男「免役率16％」恐造假　3大醫院列查核名單
非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘
蔣昊突認：花20萬閃兵！　18個月變14天後悔了
輝達就要這塊地！黃仁勳沒回信　新壽「讓出北士科」交涉過程曝光
AV女神道歉了！爆一夜情排球男神　凌晨公開2人關係

【坤達認罪了】偽造高血壓閃兵50萬交保！ 道歉：讓很多人失望

