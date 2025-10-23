生技美魔女竊密案外案！　調查局組長當內鬼30萬交保　

記者葉國吏／綜合報導

調查局總務處調查專員劉錦勳捲入三顧公司營業秘密案風波。他在台北市調查處中正站擔任組長期間，疑似收受業者利益，將偵查報告外洩給三顧副董事長陳宗基，供其用於補強告訴文件。檢調22日搜查多名相關人士，劉錦勳等人已遭移送法辦。訊後劉錦勳涉等罪交保30萬元、林廷佑5萬元，沈孟範，廖玟怡都請回，陳宗基複訊中

▲三顧公司會計廖玟怡。（圖／記者劉昌松攝）

全案始於2022年，三顧公司指控「生技界美魔女」楊智惠竊取核心技術，並帶著重要資料另行創業。三顧隨即向調查局報案，案件由劉錦勳負責。然而在調查過程中，劉錦勳爆出性騷擾楊智惠及違法拘提等爭議，最終案件不起訴，但他也因此調任總務處。近期檢方發現，三顧的告訴理由書竟包含偵查秘密的數位證據鑑識報告，疑似由劉錦勳私下洩露。

▲三顧副董事長陳宗基。（圖／記者劉昌松攝）

檢方進一步調查發現，劉錦勳指使徒弟、中正站調查官林廷祐將鑑識報告交給陳宗基信任的法務人員文懿，後者親自前往中正站附近取件。三顧尾牙時，陳宗基甚至特地留桌給中正站人員，劉錦勳經常帶林廷祐等同事參加。劉錦勳的帳戶出現不明款項，且生活開銷皆用現金支付，引發檢方懷疑有收賄情事。

▲三顧公司前董事長楊智惠被控洩密案，引發承辦調查官涉瀆職的案外案。（圖／資料照）

劉錦勳過去曾有輝煌紀錄，但也因交際複雜捲入多起爭議事件。此次案件涉及洩密與可能的賄賂行為，檢方正清查相關資金流向。調查局表示，若劉錦勳確實違法，將依法嚴懲，絕不包庇。另案相關人員包括沈孟範、廖玟怡等人，訊後均獲釋，陳宗基則仍在偵訊中。