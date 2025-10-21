台壽理賠員詐保2389萬「上酒店抱妹」　法官怒判4年轟：破壞制度

▲台灣人壽保險股份有限公司爆發理賠詐欺內鬼案。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台灣人壽保險股份有限公司前理賠專員楊亞儒，熟知「20分鐘快速理賠」制度與控管鬆散，長達1年多利用掌握同事帳密，勾結5友人偽造事故資料，共詐得2389萬2945元。士林地院21日宣判，楊依3人以上共同詐欺取財罪判刑4年、沒收1562萬6023元不法所得；5共犯則各判2年並併科罰金，因全額賠償且獲原諒，全獲緩刑5年。

判決指出，楊男擔任理賠專員，熟悉公司Vlife、LSP系統與「20分鐘快速理賠」制度，發現實務上理賠人員因案件量大，經常互相共用帳密，1人同時負責初審與覆審，形同內控機制失效。

楊甚至非法取得4名同事的帳密，將收件、審核、覆核權限集中在自己手中，再以「事後分贓」為誘因，找上陳男、林男、陸男、康男與康的妻子白女，利用保單虛構事故進行不實理賠。

整起犯行非一次性操作，而是從起意到落網共歷時約1年1至3個月，透過多次理賠請領，總計詐得2,389萬餘元。台壽內部稽核注意到5名共犯出險紀錄異常頻繁且多數未附醫療必要文件，進一步查核才揭露全案。

6名被告在審理過程中全數坦承犯行，主嫌楊男辯稱，因聽聞共犯陳姓同窗父親中風、母親負債，以及林姓同窗母親罹癌，心生同情才萌生詐保念頭，並提出報案資料與對話紀錄，主張自己曾主動自白。

檢方則指出，楊將大部分贓款揮霍於酒店消費；保險公司代理人批評他「擠牙膏式認罪、毫無悔意」。其餘共犯以經濟壓力、一時失慮為由。5名共犯已與公司調解或訴外和解，賠償金額甚至超過各自分得金額，並全數履行完畢獲諒解；楊僅賠50萬元，其餘部分遭法院沒收或追徵。

法官斥，保險制度是一種「一人有難、大家平攤」的社會安全網，仰賴最大誠信原則，楊身為理賠專員，卻反利用職務漏洞慫恿多人共同詐保，破壞整體社會信任，「情節惡劣，不宜輕縱」。考量其餘5名共犯均為初犯、犯後自白且積極賠償，認再犯風險低，依刑法第74條宣告緩刑5年，且免附加負擔。

合議庭依3人以上共同詐欺取財罪判楊男有期徒刑4年，iPhone 14 Pro Max遭沒收，未扣案不法所得1562萬餘元沒收或追徵。其餘陳、林、陸、康、白等5名共犯均判2年，併科罰金18萬至30萬元，全獲緩刑5年；其中陳、林、陸、康使用的iPhone手機均遭沒收，白女手機因未作為犯罪工具則未沒收。